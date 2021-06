I mandags gik 9-årige Alisa hjem fra skolen i nordjyske Østerild, som hun altid gør.

Da hun trådte ind ad døren, smed hun tasken og gik ind på sit værelse. Men efter kort tid begyndte familiens hund at gø.

Det gør den sjældent, så Alisa tog turen fra værelset og ned til husets stueetage, hvor hun gennem gangen gik videre ud i det store køkken-alrum.

Men så spottede hun ham.

En mand i sort trøje med ryggen til, der stod og pillede ved hendes fars computer.

»Alisa kunne ikke kende manden, så hun gik stille og roligt op og satte sig på sit værelse igen. Uden at vide hvad hun lige havde overværet,« fortæller Alisas far Fikret Kadic, der også har beskrevet datterens oplevelse over for Nordjyske.

For ja, Alisa havde netop stået og kigget på en indbrudstyv, der havde taget turen ind ad husets uløste dør og var ved at se nærmere på Fikrets computer.

Derfor fortalte hun også stille og roligt sin far om manden i den sorte trøje, da Fikret kom hjem fra sit autoværksted.

Og det var ikke en rar oplevelse, da det gik op for ham, hvad hun stod og beskrev.

»Det var meget ubehageligt. Det gik jo stille og roligt op for mig, at der var tale om en indbrudstyv, som havde stået foran min datter. Og så begyndte jeg selvfølgelig at tænke på, hvad der var sket, hvis hun havde løbet over til ham,« siger Fikret.

Datteren havde bare tænkt, at det var en mand, som hendes far kendte og havde sendt forbi huset for at fixe noget med computeren.

Men det var altså ikke tilfældet, og da det så gik op for hende, at det rent faktisk var en indbrudstyv, blev hun også påvirket.

»Hun blev ked af det og bange, men nu er det godt igen. Hun har det fint,« siger Fikret.

Faderen er til gengæld godt og grundigt sur.

»Jeg er rasende og rystet over, at man kan finde på at gå ind i et hjem, hvor der er et barn hjemme. Det er så frækt. Det har jeg ingen forståelse for, og jeg synes, det er vildt, at jeg skal bede min datter låse døren, hver eneste gang hun er hjemme,« siger Fikret.

Sagen er meldt til politiet, men signalementet er så begrænset, at indbrudstyven er noget nær umulig at opstøve. Desuden blev ingenting stjålet i indbruddet.