Klokken 23.40 fik Fyns Politi en melding om et færdselsuheld.

En 89-årig mand havde formentlig fået et ildebefindende og kører derfor ud i et T-kryds, hvorefter han rammer et stengærde.

Føreren af bilen, den 89-årige mand, er afgået ved døden.

Hans hustru på 84 var med som passager, hun er alvorligt tilskadekommet, men skulle være stabil.

Uheldet skete ved Guldsmedevænget og Sommerfulgevej i Odense.

Det vides ikke, hvad der forårsagede et ildebefindende ved den 89-årige mand.

»Vi har undersøgt stedet og færdselsuheldet. Nu skal vi have nogle lægeudtalelser, som måske kan bringe os nærmere, om han fik et ildebefindende – før det er sagen ikke slut for os. Vi efterforsker og undersøger sagen, så godt som vi kan,« siger vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

De pårørende er underrettet.