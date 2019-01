88-årige Jørgen Bent Jensen blev blæst omkuld af det nye år. Bogstaveligt talt.

Og brutalt så det ud, da han 1. januar blev taget af et vindstød så kraftigt, at han røg med hovedet først ned i fliserne på Rungstedvej ved bytorvet i Hørsholm.

Han fortæller til Lokalavisen, hvordan han lå helt slået ud og fortumlet på fortovet, da en bil stoppede op, og et ægtepar kom hen for at hjælpe ham op. De ringede efter en ambulance og blev ved ham i det kvarter, der gik, før ambulancen ankom. Parret, der hjalp ham, vil han gerne sige tak til, og derfor efterlyser han dem. Til B.T. siger han om skaderne:

»Jeg blev syet sammen med sting og strips, og det er alt sammen helet fint nu.«

Jørgen Bent Jensen efter sit styrt 1. januar

Men fint så det altså ikke ud, da han kom hjem fra hospitalet og tog en selfie. Her kunne man tydeligt se, hvordan hans ansigt var blevet slået til blods med hudafskrabninger, to store sæbeøjne og en flænge i panden.

Og selv om sårene er helet i ansigtet, er der noget andet, der stadig gør ondt på den 88-årige.

»Det eneste, der er såret nu, er mit ego, fordi somme tider bliver jeg bange for at gå. Jeg plejer jo at gå to timer om dagen for at få motion. Men nu må jeg lige pludselig afbryde turen og gå hjem igen, fordi den kolde sved render ned ad ryggen på mig,« fortæller Jørgen Bent Jensen.

Han plejede nemlig at gå 10 kilometer hver dag, men styrtet, han tog på årets første dag, har sat sig i ham.

»Jeg har skåret lidt af turene på det sidste, og jeg går slet ikke ud, hvis det blæser, regner eller sner,« siger han.

For blæst er altså ikke noget at spøge med, kan han nu skrive under på.

»Jeg tjekker vindforholdene – det skal jeg lige love dig for, jeg gør!«

Men helt afskrækket er han ikke blevet, og søndag formiddag var vindforholdene altså tilpas, for da B.T. fangede den 88-årige Jørgen Bent Jensen over telefonen, var han ude at gå en tur i det friske januarvejr.