Sidste lørdag havde 65-årige Linda Beck Hansen netop krammet sin mor farvel efter en hyggelig aften med både stegt flæsk og fastelavnsboller med flødeskum.

Derfor blev hun noget chokeret, da hun næste formiddag blev ringet op af en sygeplejerske fra hjemmeplejen i Næstved, der var på besøg hos 87-årige Anna Madsen.

Her fik Linda Beck Hansen nemlig at vide, hvordan hendes mor sad på gulvet i voldsomme smerter. Med bukserne halvt trukket ned. Og ikke mindst med dét, der senere skulle vise sig at være et brækket lårben.

Men det var langt fra det største chok ved opkaldet, forklarer Linda Beck Hansen, der først fortalte om sagen over for Sjællandske Medier.

Foto: Privat

»Sygeplejersken sagde, at hun blev nødt til at gå. At hun havde for travlt, og at jeg eventuelt kunne ringe til en ambulance. Jeg bor 12 minutter fra min mor, og bad hende vente på, at jeg kom. Det kunne hun ikke,« siger hun og fortsætter.

»Uanset hvad, går man ikke fra mennesker, der lider eller sidder sådan på gulvet. Tænk, hvis hun havde haft en blodprop eller lignende. Det er så uetisk og grotesk, og jeg er meget ked af, at min mor har oplevet det svigt.«

12 minutter senere ankom Linda Beck Hansen således til sin mors hjem, hvor Anna Madsen sad på gulvet.

Alene.

»Det værste er, at sygeplejersken ikke kontakter sit bagland, eller får en anden til at komme hjem til min mor. Det er hende, der har den faglige beslutning, og jeg måtte nærmest overtale hende til at kontakte lægevagten. Det gjorde hun så,« siger hun.

To Falck-reddere ankom kort efter til den 87-åriges hjem. Her tog det dem cirka en time at få Anna Madsen op på båren, fordi hun var i så mange smerter. Forvirret. Og ked af det, fortæller hendes datter.

»Jeg begyndte at græde og var samtidig meget vred. Det var så forfærdeligt, og det viser sig så også, at hun havde brækket lårbensknoglen fuldstændig over,« siger Linda Beck Hansen.

Anna Madsen blev efter episoden kørt med ambulance til Slagelse Sygehus, hvor hun blev opereret og fik sat en kunstig knogle ind. Selv har hun forklaret, at hun var faldet i hjemmet, inden hjemmeplejen kom forbi.

Foto: Privat

Hun er fortsat indlagt, men i bedring. Ikke mindst på grund smertestillende og besøg fra hendes to døtre: Linda Beck Hansen og Lonni Bæk Johansson.

'En stor fejl'

B.T. har foreholdt centerchef i Center for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune, Torben Klitmøller Hollmann, kritikken. Han fortæller, at hændelsen med Anna Madsen er en »stor fejl,« som man ser med alvor på.

»Det er svært at sige, hvad der er gået galt. Det er en forkert beslutning, og måske er det gået for stærkt. Alfa omega er, at det her bare ikke må ske,« siger han.

Hvad er der sket med den pågældende sygeplejerske?

»Hun er totalt ødelagt og ked af det over episoden. Hun er ikke længere i Næstved Kommune, og der er ingen dramatik i det.«

Kan fejlen være sket på grund af travlhed og pres på hjemmeplejens personale?

»Det er måske gået for stærkt i forhold til, hvilken opgave der er den vigtigste. Det kan sagtens være, at der er for travlt. Sagen har givet refleksion i Næstved Kommune, og vi vil gerne lære af fejlen, så det ikke sker igen.«

Over for Sjællandske Medier, udtalte Torben Klitmøller Hollmann søndag, at man ville kontakte familien for at give dem en undskyldning.

Mandag morgen havde Linda Beck Hansen endnu ikke modtaget et sådant opkald, men kort efter B.T.s henvendelse blev de to døtre indkaldt til et møde med kommunen fredag, forklarer hun.

»Jeg synes, at sagen er for vigtig til bare at ringe dem op. Det synes jeg er fejt. Derfor har jeg bedt om at få de pårørende indkaldt til et møde, hvor vi kan se dem i øjnene og blive klogere på sagen,« lyder det fra Torben Klitmøller Hollmann.

Står det til Linda Beck Hansen er det langt fra nok.

»Der er ingen undskyldninger for det. Min mor er ikke blevet behandlet ordentligt eller med respekt. Jeg har ikke rigtig tillid til hjemmeplejen mere, og det er langt fra første gang, der har været problemer. Jeg ved godt, at de har meget travlt, men denne gang var det så voldsomt, at vi blev nødt til at sige stop,« siger hun og fortsætter:

»Min mor har flere gange sagt: 'Hun kørte bare fra mig, mens jeg havde så ondt. Hvorfor?' Hun er meget bevidst omkring det.«

87-årige Anna Madsen skal efter planen flyttes til et genoptræningscenter i Næstved tirsdag, hvor hun skal være, indtil hun igen bliver frisk nok til at kunne gå op på førstesalen i sit rækkehus, hvor både bad, toilet og soveværelse ligger.

Imens er hendes døtre i gang med at finde ud af, hvordan de vil tage sagen videre, afslutter Linda Beck Hansen.