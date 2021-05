Det er mere end på høje tid. Faktisk er det allerede 52 år for sent, hvis man spørger 87-årige Hanne Reintoft.

Det tidligere folketingsmedlem blander sig nu i debatten om sygeplejerskernes lønninger, som hun har kæmpet for i en halv menneskealder. Hanne Reintoft blæser til kamp for én gang for alle at gøre op med den i faggruppen forhadte Tjenestemandsreform.

»Det må have en ende nu,« siger hun.

Allerede i 1969 tordnede hun mod sygeplejerskernes placering i lønhierarkiet blandt offentligt ansatte. Reformen betyder fortsat, at sygeplejersker i gennemsnit tjener mindre end eksempelvis skolelærere.

Sygeplejerskernes grundløn i regionerne En nyuddannet sygeplejerske får en grundløn på 25.114 kr. om måneden (hertil kommer centralt aftalt tillæg*)

Efter otte år stiger lønnen til 29.023 kr. om måneden

Efter ti år stiger lønnen til 30.414 kr. om måneden (løntrin 6 + et tillæg) Dertil kommer så pension, ulempetillæg, særlig feriegodtgørelse og lokalt aftalte funktionstillæg eller kvalifikationstillæg. Ulempetillæg gives ved arbejde om aftenen, natten eller i weekenden. Funktionstillæg eller kvalifikationstillæg gives til den enkelte sygeplejerske ved lokal forhandling. Cirka otte procent af sygeplejerskernes løn aftales lokalt. *Centralt aftalte tillæg er fastsat i overenskomsten. Der gives tillæg til ansatte på akutmodtagelser og medicinske sengeafsnit på 726,72 kr. om måneden. Derudover skal der lokalt aftales et pensionsgivende tillæg til sygeplejersker på lukkede, sikrede afdelinger. Kilde: Dansk Sygeplejeråd

»Jeg ved overhovedet ikke, hvad man har tænkt på, da man indplacerede sygeplejerskerne. Det er mennesker med stort ansvar og fin uddannelse,« sagde hun ved førstebehandlingen af loven i 1969.

Hendes holdning har ikke ændret sig siden. Sygeplejerskerne får for lidt i løn, mener hun.

»Det er fuldstændig urimeligt, for det er jo en temmelig krævende uddannelse og et efterfølgende langt arbejdsliv med evindeligt skiftende arbejdstider,« siger hun nu.

Hanne Reintoft var 32 år, da hun første gang blev valgt ind i Folketinget for SF. Hun blev siden medlem af Venstresocialisterne, men det var som løsgænger, at hun i 1969 talte imod Tjenestemandsreformen, inden den senere blev vedtaget i sommeren samme år.

Ifølge Hanne Reintoft, der fra 1970 blev medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, er det på tide, at den bugnende strejkekasse hos Dansk Sygeplejeråd bliver taget i brug.

»Det er på tide, at sygeplejerskerne selv begynder at tage de gode gamle metoder i brug og nedlægger arbejdet,« siger hun og fortsætter:

»Sygeplejerskerne bør snart gå i rigtig arbejdskamp. De trænger til at nedlægge arbejdet og vise, at de ikke kan undværes. Det er åbenbart nødvendigt, for det kan åbenbart ikke forstås med indersiden af hovedet blandt politikerne. Sygeplejerskerne er et meget vigtigt element i vores sundhedssystem.«

Ifølge Hanne Reintoft blev reformen, der igen er blevet aktuelt, efter at et flertal af sygeplejerskerne stemte nej til den seneste overenskomst, til i et mandsdomineret politisk klima.

Hanne Reintoft tordnede mod reform i 1969 Hanne Reintoft sagde følgende ved førstebehandling af Tjenestemandsreformen i maj 1969: »Jeg ved overhovedet ikke, hvad man har tænkt på, da man indplacerede sygeplejerskerne. Det er mennesker med stort ansvar og fin uddannelse. Jeg tror, man har anbragt førsteassistenterne på niende løntrin, medens andre med tilsvarende uddannelseslængde ligger mellem 12. og 14. løntrin, uden at det i sig selv er imponerende. Det virker helt komisk, at netop vi, der i den grad mangler sygeplejersker, laver en lønordning, hvor lønnen netop i de år, hvor de i forvejen af andre ting er fristet til at ophøre i faget, er så ringe, at det yderligere må motivere til ikke at gå i arbejde.« Kilde: Folketingstidende

Hun fortæller, at det derfor vakte opsigt, da hun første gang betrådte Christiansborgs gange.

»De troede alle sammen, at det var en joke, Aksel Larsen (kommunist og senere stifter af SF, red.) havde lavet.«

»Det var svært at trænge igennem for os yngre kvinder og kvinder i det hele taget. Det er heldigvis historie,« fortsætter hun.

Men reformens betydning for sygeplejerskerne har ikke ændret sig som følge af, at de forskellige faggrupper i det offentlige blev placeret på 40 forskellige løntrin.

Derfor vil nyheden også blive taget overordentligt godt imod i hjemmet på Frederiksberg, hvis politikerne vælger at gøre op med fortiden.

»Hvis det kommer i orden, så bliver jeg mægtig glad,« siger Hanne Reintoft.

Strejken er sat til at begynde natten mellem torsdag 20. maj og fredag 21, hvis regioner og kommuner på den ene side og sygeplejerskerne på den anden ikke når til enighed om en ny overenskomstaftale.