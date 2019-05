Uddannelsespres, lyst til luftforandring og tvivl om uddannelsesvalg får studerende til at vælge sabbatår til.

86 procent af de studerende, der begyndte på en videregående uddannelse i 2018, havde holdt et eller flere sabbatår.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Lars Dyrby Andersen er projektleder på undersøgelsen. Han peger på tre hovedårsager til, at de studerende holder et sabbatår:

- Der er rigtig mange, der føler et uddannelsespres og har brug for en pause fra uddannelsessystemet, det er den første årsag.

- Nummer to er, at mange har lyst til at prøve noget andet og en luftforandring fra uddannelsessystemet, og nummer tre er, at mange er tvivl om studievalg.

Der er sket et fald i andelen af studerende, der går direkte fra gymnasiet til en videregående uddannelse. Fra 17 procent blandt årgang 2016 til 14 procent blandt årgang 2018.

Undersøgelsen underbygger den eksisterende viden om, at sabbatår kan mindske risikoen for, at studerende forlader videregående uddannelser i utide.

/ritzau/