»Alle beboere skal være ude senest klokken 17.00.«

Sådan lyder beslutningen fra KAB til beboerne i Bellahøjhusene som følge af stormen Pia.

Det bekræfter KAB over for B.T.

»Der bliver tale om cirka 86 lejligheder, der skal evakueres,« fortæller kommunikationschef Søren Gregersen til B.T.

Mere konkret drejer det sig om adresserne Ved Bellahøj Syd 23.

Kommunikationschefen oplyser, at de berørte beboere er blevet orienteret, og at der vil blive arrangeret bustransport til Scandic Copenhagen hotellet. Busserne vil køre mellem 14-17.

»Beboerne kan blive på hotellet, indtil de får besked om, at bygningen igen er sikker,« lyder det.

Bellahøjhusene vil være under overvågning, mens stormen står på, og derfor skal beboere ikke være bekymret for deres boliger, slår KAB fast.

Det er langt fra første gang, at beboere i højhusene bliver evakueret som følge af storm. Senest var det under stormen 'Otto' i februar 2023, at beboere blev evakueret.