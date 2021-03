Der er mange danske ældre, som kan se langt efter at komme ud i samfundet igen, selvom de har fået begge skud af coronavaccinen. Nemlig dem, som ikke lige er kommet på NemID.

Der er nemlig ikke udviklet en løsning, så danskere der ikke er på NemID, kan dokumentere, at de er vaccinerede. Derfor må de – indtil samfundet finder en løsning – blive hjemme, selvom de både er immune og ikke smitter.

En af dem er Birgitte Drejers 86-årige onkel Torben, som allerede for en måned siden blev færdigvaccineret.

Torben – hvis navn her er opdigtet, da hans niece Birgitte fortæller historien på hans vegne – vil meget gerne til frisøren, blandt andet, når samfundet åbner efter påske. Det ser bare ikke ud til at blive til noget, forklarer Birgitte Drejer.

Birgittes 86-årige onkel har ikke umiddelbart mulighed for at komme til frisøren, når samfundet åbner, selvom han ellers er dobbeltvaccineret. Han har nemlig ikke noget NemId og der er endnu ikke udviklet en løsning på, hvordan man så skaffer sig et coronapas. Her er han fotograferet med Birgitte, da de var i Berlin for år tilbage. Vis mere Birgittes 86-årige onkel har ikke umiddelbart mulighed for at komme til frisøren, når samfundet åbner, selvom han ellers er dobbeltvaccineret. Han har nemlig ikke noget NemId og der er endnu ikke udviklet en løsning på, hvordan man så skaffer sig et coronapas. Her er han fotograferet med Birgitte, da de var i Berlin for år tilbage.

»Det er helt hen i vejret. De gamle skal da også kunne komme ud, gå til frisør og ud og spise, når der bliver åbnet,« siger Birgitte Drejer, som var gennem en større kafkask ballade for at skaffe sin onkel et coronapas.

Først ringede hun til Holstebro Kommune, hvor hendes onkel bor. Her bliver hun sendt videre til regionen, hvor hun er nr. 27 i køen.

»Jeg ventede og ventede. Til sidst lod jeg bare telefonen ligge,« siger hun.

Da der endelig blev svaret, så viste det sig, at ventetiden var forgæves.

Sundhed.dk forklarer her, at der ikke lige er en måde at give borgere - typisk ældre - et coronapas, så de kan komme ud i samfundet, når det åbner. Vis mere Sundhed.dk forklarer her, at der ikke lige er en måde at give borgere - typisk ældre - et coronapas, så de kan komme ud i samfundet, når det åbner.

»De vidste ikke hvad man skulle gøre. De henviste til min onkel egen læge,« siger Birgitte Drejer, der igen løftede røret.

»Her sad jeg også i telefonkø i tre kvarter, hvorefter jeg så fik at vide, at jeg skulle prøve at ringe til Regionshospitalet Holstebro,« siger Birgitte Drejer.

Birgitte Drejers onkel modtager behandling på Regionshospitalet Holstebro, men lige meget hjalp det. Efter endnu en halv time i telefonkø, så kunne sygehusets personale fortælle, at de ikke anede, hvordan Birgittes onkel skulle få et coronapas, når han nu ikke havde NemID.

Sygehusets personale foreslog, at Torben kunne tage en coronatest, der som bekendt er gyldig i tre døgn.

Coronapas er indtil videre kun for folk med NemId. Borgere uden NemId - typisk ældre - kan ganske enkelt ikke dokumentere, at de er vaccinerede endnu. Der arbejdes på en løsning, men det vides ikke hvornår den kommer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Coronapas er indtil videre kun for folk med NemId. Borgere uden NemId - typisk ældre - kan ganske enkelt ikke dokumentere, at de er vaccinerede endnu. Der arbejdes på en løsning, men det vides ikke hvornår den kommer. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er jo helt fjollet, hvis han skal tage sådan en test, når han er vaccineret. Det er spild af samfundets penge. Desuden er han desværre syg og kan ikke bare tage ud og blive testet hele tiden,« siger Birgitte Drejer og fortsætter:

»De sagde så, at jeg skulle ringe til Sundhedsstyrelsen, men jeg magtede simpelthen ikke mere,« siger Birgitte Drejer, der i stedet gav sig til at google efter svar.

»Det skulle jeg have gjort fra starten af. Der står nemlig på Sundhed.dk, at der slet ikke er nogen løsning på det,« siger Birgitte Drejer.

Og netop den manglende løsning gør Birgitte Drejer vred.

»Min onkel vil meget gerne ud af isolationen. Han er selv gammel frisør, så det ligger ham meget på sinde. Og han vil også gerne ud og spise med os, når vi kommer så langt,« siger Birgitte Drejer og fortsætter:

»Det kan simpelthen ikke være så svært at printe et coronapas til de ældre og sende til dem eller finde på en anden løsning. Han har siddet inde så længe og han glæder sig sådan,« siger Birgitte Drejer.

Hos Ældresagen kender man til problemet.

»Det er slet ikke rimeligt, at der ikke er en løsning til de borgere, som ikke er digitale og har et NemID,« siger vicedirektør i Ældresagen, Michael Teit Nielsen, og fortsætter:

»Vi har råbt meget højt om det, så myndighederne er klar over problemet. Derfor er det ikke rimeligt, at der ikke er sat en dato på en løsning endnu. Der skal ligge en løsning efter påske, når samfundet åbner igen. Ellers er det diskrimantion af en gruppe borgere i samfundet,« siger han.

B.T. har bedt Sundhedsministeriet om en kommentar. Ministeriet skriver i en mail til B.T., at der arbejdes på en løsning, så vaccinepasset kan sendes til borgerne fysisk.

Ministeriet nævner dog ikke, hvornår sådan en løsning forventes at være på plads.