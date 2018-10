Vold, butikstyverier og hærværk.

»Det er et levende helvede på jord,« siger René Hagelskær, som er bestyrer i den lokale Fakta-butik i Bording.

Borgerne i den lille, midtjyske stationsby Bording havde deres bange anelser, da regeringen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i spidsen i marts 2016 tog det tidligere statsfængsel Kærshovedgård seks kilometer fra Bording i brug som udrejsecenter for afviste asylansøgere, udvisningsdømte kriminelle og udlændinge på tålt ophold.

Regeringens intention var - og er stadig - at udrejsecentret skal være et sidste midlertidigt opholdssted inden hjemsendelse.

Inger Støjberg foran Udrejsecenter Kærshovedgård. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Inger Støjberg foran Udrejsecenter Kærshovedgård. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Faktum er imidlertid, at blot otte personer er udrejst fra centret i perioden marts 2016 til oktober 2017, viser den seneste opgørelse fra Rigspolitiet.

De i dag 230 udlændinge på Kærshovedgård kan frit bevæge sig ind og ud af centret, og bordingensernes diffuse frygt har nu sat sig som håndgribelige tal i kriminalitetstatistikken: 85 sigtelser har politiet rejst mod beboere fra Kærshovedgård.

Alene i år har politiet i perioden fra 1. januar - 26. september rejst 45 sigtelser mod personer med adresse på udrejsecenteret. Det er en stigning fra i alt 38 sigtelser i hele 2017 og kun to sigtelser i 2016 (februar-december), hvor centeret tog imod de første beboere. Det viser en aktindsigt i politiets sigtelser mod udlændinge med adresse på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Udover 33 sigtelser for butikstyveri er Kærshovedgård-beboere i år bl.a. blevet sigtet for at bryde loven om euforiserende stoffer, hærværk, vold og trusler om vold.

Ole Henriksen, politiinspektør og leder af lokalpolitiet i Midt- og Vestjyllands Politi, siger:

»Det er uomtvisteligt, at der i forbindelse med oprettelsen af Udrejsecenter Kærshovedgård er sket en stigning i antallet af sigtelser i området. Tallene taler jo deres eget sprog«

Han tilføjer:

»Det er klart, at det giver anledning til bekymring i lokalsamfundet. Beboerne på Kærshovedgård har ingen indkomst, og de har ikke noget at miste. Om de sidder på Kærshovedgård eller bliver straffet på anden vis, ser nogle af dem ikke den store forskel på.«

Antallet af sigtelser er et minimumstal, da ikke alle beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård har registreret adresse på Kærshovedgård, fremgår det af aktindsigten. Nogle beboere på Kærshovedgård er nemlig registreret med adresse på Center Sandholm i Nordsjælland, og eventuelle sigtelser mod disse personer fremgår ikke af opgørelsen.

Video: Se alle sigtelserne her

I videoen kan du se de 85 sigtelser af beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Vis mere

Samtidig er der ifølge Ole Henriksen en ‘række mørketal’.

»Der er jo en del episoder, som ofte ikke fører til en sigtelse, for eksempel cykeltyverier, eller hvis en butiksejer anmelder et tyveri, men den mistænkte har skaffet sig af med effekterne, når vi når frem. Så har vi noget af gå videre med,« siger Ole Henriksen.

Midt- og Vestjyllands Politi gør i aktindsigten opmærksom på, at 11 sigtelser for vold og trusler om vold ‘hovedsageligt’ omhandler vold og trusler internt mellem beboere eller over for personale på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Mindst en af voldssagerne, der har ført til sigtelse, handler imidlertid om vold begået uden for centeret. Den 15. oktober sidste år blev en 19-årig butiksmedarbejder i Fakta i Bording overfaldet og slået med knyttet næve i ansigtet af en 37-årig beboer fra Kærshovedgård.

Politiet tog gerningsmanden på fersk gerning, og han blev idømt fem måneders fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Også Arriva, der kører på togstrækningen ved Bording, melder om voldelige overfald begået af beboere fra Kærshovedgård. Siden 8. september 2017 har Arriva anmeldt to voldelige overfald til politiet. I yderligere et tilfælde blev politiet tilkaldt. I fire andre sager er trusler om vold og dødstrusler mod Arriva-personale blevet anmeldt til forsikringen med henblik på eventuelle senfølger for personalet. Det viser en opgørelse, som Arriva har lavet for B.T.

Bording togstation. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Bording togstation. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Samtidig fortæller Fakta-bestyrer René Hagelskær, at der sker langt flere butikstyveri fra hans butik, end der bliver rejst sigtelser. Hans bedste skøn er, at Kærshovedgård-beboere begår et-to tyverier fra butikken om ugen.

Heller ikke to dramatiske episoder omkring nytår fremgår af statistikken. Her forsøgte tre mørklødede personer at tiltvinge sig adgang til først en ung kvindes og en uge senere et ungt kærerstepars bil, da de kørte forbi udrejsecenteret.

»Vi rettede mistanken mod Kærshovedgård på baggrund af de signalementer, der blev givet, samt gerningssted og tidspunktet,« siger Ole Henriksen og tilføjer:

»Vi efterforskede og prioriterede sagen som et forsøg på en meget personfarlig forbrydelse. Vi forsøgte blandt andet at sikre dna-spor fra dørhåndtagene på det unge pars bil, men det lykkedes ikke at finde ud af, hvem der havde gjort det.«

Byen Bording der er nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård. »Det er et levende helvede på jord,« siger René Hagelskær, som er bestyrer i den lokale Fakta-butik i Bording. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Byen Bording der er nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård. »Det er et levende helvede på jord,« siger René Hagelskær, som er bestyrer i den lokale Fakta-butik i Bording. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Henrik Engedahl, 54 år, har boet i Bording hele sit liv og er i dag medlem af byrådet i Ikast-Brande kommune for Venstre.

Han mener, at det er forrykt, at politikerne på Christiansborg med åbne øjne har placeret et udrejsecenter med 230 beboere - hvoraf 59 er udvisningsdømte kriminelle og 25 er kriminelle udlændinge på tålt ophold - i et lille lokalsamfund med 2.374 indbyggere.

»Det er jo en statsplaceret rockerborg. Jeg har ikke lyst til at tale dårligt om min by. Men tallene viser jo desværre, at der er en grund til, at folk er utrygge. Der har været flere butikstyverier i Bording de sidste to år, end der har været de foregående 50 år,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke bare noget, der foregår oppe i folks hoveder. Det er meget konkret, at der er butikstyverier i Fakta og på tanken, at en medarbejder i Fakta er blevet slået ned, at der er beboere fra Kærshovedgård, som går ind i folks haver, at beboere fra Kærshovedgård skaber utryghed, når de kører uden billet i toget og så videre.«

Henrik Engedahl ønsker sig tilbage til dengang, Kærshovedgård var et statsfængsel.

»Vi så ikke så meget til de indsatte, da Kærshovedgård var et fængsel. De var ikke beboere, de var indsatte, der gerne ville hjem til deres familier, når de havde afsonet. Nu frygter vi, at centret bliver fyldt op til 400 personer. Så bliver problemet jo dobbelt så stort,« siger han.