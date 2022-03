Fem ambulancer bemandet med 14 medarbejdere fra Ambulance Syd drog torsdag morgen mod Polen tæt på den ukrainske grænse.

De fem ambulancer skal hjælpe tilskadekomne i Ukraine og er en donation fra Region Syddanmark.

Men selvom der kun skulle bruges 14 medarbejdere til at fragte ambulancerne til Polen, så stod intet mindre end 85 personer klar til at påtage sig opgaven.

»Der var 85 medarbejdere, der meldte sig til at køre ambulancerne til Polen, så vi har trukket lod blandt dem og taget de 14, vi har brug for. Det er meget overvældende at opleve,« siger Allan Mose, der er driftschef ved Ambulance syd, i en pressemeddelelse.

Sundhedsministeriet har i forbindelse med krigen i Ukraine bedt alle fem regioner om at donere ambulancer samt medicinsk og medicoteknisk udstyr.

Af samme grund sendte Odense Universitetshospital i sidste uge også en masse udstyr mod den ukrainske grænse.

Også Odense Universitetshospital har sendt en masse hospitalsudstyr mod Ukraine. Foto: Odense Universitetshospital. Vis mere Også Odense Universitetshospital har sendt en masse hospitalsudstyr mod Ukraine. Foto: Odense Universitetshospital.

Udstyr der talte både senge, kørestole og en masse medicinsk udstyr som blandt andet kanyler, engangsuniformer, værnemidler og blodprøvetagningskit blev derfor fredag alt sammen pakket i en lastbil og kørt mod syd.

»Det er en humanitær katastrofe, vi er vidne til i Ukraine, og vi er parate til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at understøtte de ukrainske sundhedsmyndigheder,« siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V).