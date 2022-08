Lyt til artiklen

I knap 14 dage har en massiv eftersøgning stået på, hvor dykkere, hunde og andre frivillige har ledt efter Kirsten Tychsens venstre arm.

Nærmere bestemt var der tale om hendes specialfremstillede armprotese, der blev taget af en kraftig understrøm og hvirvlede ned i dybet efter en kajakøvelse.

Men nu er der nyt i sagen.

For det var nemlig på bunden af Genner Bugt i en dybde på ti meter, at armprotesen lørdag blev fundet. Det fortæller en glad og lettet Kirsten Tychsen til B.T.

»Jeg er målløs. Jeg ved næsten ikke, hvilket ben jeg skal stå på. Jeg er så glad og taknemmelig for, at den er blevet fundet,« slår hun fast.

Håbet var ellers ved at være fuldstændig slukket. Men så dukkede Dykkerklubben Poseidon-Als op.

»Det var mit sidste skud i bøssen. Jeg havde sagt til mig selv, at det skulle være mit sidste forsøg.«

Dermed blev de 84 minutter, det tog før en dykker brød gennem vandoverfladen med protesen i hånden, afgørende.

For en ny armprotese ville koste 80.000 kroner, og det ville Kirsten Tychsen ikke have råd til.

»Fordi det er til kajak og hører under fritid, så er jeg nødt til at betale den selv. Det er jeg træt af, for det er jo en træning, der kan spare samfundet for mange penge,« slår hun fast.

At den nu er blevet fundet er derfor en drøm, der går i opfyldelse.

»Det føltes helt som et eventyr. Jeg kunne næsten ikke tro det,« fortæller hun.

Hun understreger, at det meste af protesen er intakt, men at hylsteret er en smule beskadiget.

I den intensive eftersøgning på armen besluttede Kirsten Tychsen, at der skulle udloddes en dusør i form af hendes varmecheck på 6.000 kroner. Den vil hun derfor overdrage til dykkerklubben.