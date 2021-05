Antallet af PCR-test er det seneste døgn på 138.779, det laveste siden starten af april. Ni flere er indlagt.

Der er det seneste døgn registreret 836 nye smittetilfælde i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det laveste antal smittetilfælde de seneste ti døgn, men det skal ses i lyset af, at antallet er test er et stykke under normalen.

Der er det seneste døgn kommet svar på 138.799 PCR-test, som tages i halsen, og det er det laveste antal PCR-test siden begyndelsen af april.

Det er dog eksklusive lyntest, hvor der er foretaget 343.849 det seneste døgn.

De indgår ikke i smittetallet, da svaret fra lyntest ikke vurderes at være lige så præcist som ved en PCR-test. Derfor anbefales man at tage en PCR-test, hvis lyntesten er positiv.

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus steget med ni til 173.

Udviklingen kan skyldes, at der normalt bliver udskrevet færre patienter i weekenden.

Da tallene trækkes mandag morgen, vil eventuelle udskrivelser først ses i tirsdagens opgørelse.

Der er det seneste døgn registreret et coronarelateret dødsfald. Samlet er Danmark oppe på 2503 dødsfald med virusset.

På vaccinationerne er der det seneste døgn givet 34.087 vaccinestik.

Status er, at 1,66 millioner i Danmark har fået første stik. Det svarer til 28,4 procent af befolkningen.

Heraf har 1,04 millioner fået begge stik. Det er 17,8 procent af befolkningen.

/ritzau/