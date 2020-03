Ud af 82 personer smittet med coronavirus er der 18 personer, som ligger på intensivafdeling.

Det seneste døgn er 20 personer blevet indlagt på sygehus med coronavirus.

Det bringer det samlede antal coronasmittede på sygehusene i Danmark op på 82 personer. Det viser seneste overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.

Af de 82 personer er 18 af dem så syge, at de befinder sig på intensivafdeling.

Region Hovedstaden er den region, som har flest personer indlagt. Her er der i alt 36 personer med coronavirus indlagt. Af dem er syv på intensivafdeling.

Indtil videre har der været 960 bekræftede tilfælde af coronavirus i Danmark, og samlet set har 137 personer med coronavirus prøvet at være indlagt.

Det vil sige, at der også er en god portion af de smittede, som kan forlade sygehuset efter at have været indlagt.

/ritzau/