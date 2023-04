Der var vindstød af stormstyrke sidste uge på Bornholm, da 81-årige Lis Bech skulle i Netto lidt i lukketid.

»Jeg stiller min cykel, og pludselig kommer noget flyvende ovenfra og rammer mig. Jeg tror, jeg får en mursten i hovedet. Og så falder jeg bagover med cyklen over mig,« siger Lis Bech, der heldigvis stadig havde sin cykelhjelm på.

Det var et vindstød, der havde taget fat i et låg fra et stort flaskekar, som så ramte den intetanende pensionist i hovedet.

»Hold da op, tænker jeg, da jeg ligger der på jorden. Mine briller er smadret. Min næse bløder, og min overlæbe er hullet,« siger hun og fortsætter:

»Og jeg er helt alene og kan intet se. Jeg ligger oven i alle andre cykler, og jeg ved ikke hvad. Det er helt kaos.«

Pludselig kunne hun dog ane en ungarbejder, der var i gang med at køre planter ind i butikken. Lis Bech bad hende ringe til sin chef.

Men medarbejderen kom ikke tilbage, fortæller Lis Bech, der i første omgang fortalte sin historie til Netavisen Bornholm.nu.

Til den 81-åriges held kom en kunde dog forbi kort tid efter og tilbød at køre hende på skadestuen.

Dagen efter tog Lis Bech tilbage til butikken for at få en undskyldning eller beklagelse. Den fik hun ikke, fortæller hun:

»Jeg sætter jeg mig ind i kontoret med chefen. Og så sætter hun sig med ryggen til mig og udspørger mig. Og så siger jeg til hende, 'ved du hvad, jeg svarer dig overhovedet ikke, før du vender dig om og snakker med mig direkte.'«

Butikschefen endte med at lave en skadeanmeldelse fra Netto, fortæller Lis Bech, men undskyldningen kom først en uge efter fra distriktschefen, da Netavisen Bornholm.nu havde taget kontakt.

B.T. har rakt ude til Salling Group, der i en mail sender svar fra distriktschefen for Netto på Bornholm, Marianne Kjøller:

»Vi har sidenhen haft en god dialog med Lis, hvor vi har understreget, at vi kun ønsker, at vores kunder – og alle bornholmere i øvrigt – er glade for at komme i Netto. Det kræver først og fremmest et højt og ordentligt serviceniveau. Også når det ikke nødvendigvis kun drejer sig om dagligvarer.«



»Derfor evaluerer vi naturligvis også på, hvordan vi kan yde vores bedste, når vi står overfor en kritisk situation som den i sidste uge. Vi har ageret og handlet i den bedste mening, men er kede af, at det er blevet oplevet anderledes. Det har vi fortalt og beklaget. Nu gør vi alt, hvad vi kan for at blive endnu bedre – også for at forebygge lignende, hvis det skulle ske.«