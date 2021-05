Elselskab kan ikke sætte tidshorisont på, hvornår strømnedbrud i København ventes løst.

Cirka 80.000 forbrugere i København har været uden strøm siden klokken 10.19 onsdag.

Det oplyser Energinet på Twitter omkring klokken 11.

- Fejlen opstod på Energinets station i Bellahøj. Vi arbejder på højtryk på at få strømmen tilbage.

- Vi beklager de generer, det medfører.

Radius Elnet, der står for strømmen i København, bekræfter over for Ekstra Bladet strømnedbruddet.

Foreløbig tyder det på, at Brønshøj, Vanløse, Nordvest og Nørrebro er ramt. Radius Elnet har ikke tidshorisont for, hvornår problemet ventes løst, skriver Ekstra Bladet.

Strømsvigtet har blandt andet betydet, at metrodriften mellem Øresund og Lufthavnen midlertidigt var afbrudt. Togene kører dog igen efter planen, oplyses det på Twitter.

/ritzau/