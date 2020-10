»Det er utrolig vigtigt, at lokalbefolkningen og turisterne får øjnene op for de enorme sundhedsmæssige risici, der er forbundet med denne groteske udnyttelse af løverne.«

Sådan lyder det fra Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection, efter udgivelsen af en ny rapport, som viser, at omkring 8.000 afrikanske løver udgør en sundhedsfare for dyrene og os mennesker.

Så tænker du måske, at afrikanske løver er langt borte og ikke vedrører dig?

Så tænk om igen. For livet på en afrikansk løvefarm, der er skabt med det ene formål at avle dyr til jagttrofæer, ingredienser til asiatisk medicin og underholdning for turister, kan hurtigt få betydning for andre end løverne selv:

Løvefarm i Sydafrika. Foto: World Animal Protection. Vis mere Løvefarm i Sydafrika. Foto: World Animal Protection.

»De forhold, de lever under, øger risikoen for sygdomme, som kan smitte fra dyr til mennesker, ligesom vi har set med covid-19,« siger Gitte Buchhave.

Som bekendt spredte covid-19 sig på et marked i Kina, hvor handel med vilde dyr senere er blevet forbudt.

Ligesom med coronavirus kan de bakterier og sygdomme, som løverne i Sydafrika bærer rundt på, sprede sig til andre dele af verden, lyder opråbet fra dyrevelfærdsorganisationen.

»Lad os få stoppet den groteske industri,« fastslår direktøren.

Når dyrene er små, bruges de typisk til at underholde turister, som kan tage selfies sammen med løverne. Når de bliver ældre, lever de tæt sammen i for små indhegninger for så endelig at blive brugt til jagt.

Løverne bruges til at underholde turister med, når de er små. Det er en meget dårlig ide, mener World Animal Protection. Foto: World Animal Protection. Vis mere Løverne bruges til at underholde turister med, når de er små. Det er en meget dårlig ide, mener World Animal Protection. Foto: World Animal Protection.

De trange kår betyder, at dyrene bliver stressede og dermed lettere rager sygdomme til sig. Der er også eksempler på indavl, og sjældent får dyrene behandling, hvis de bliver syge.

Forskerne bag den nye rapport har fundet 63 bakterier i løverne, hvoraf nogle er i stand til at smitte fra dyr til mennesker.

Faktisk kan de føre hele 83 forskellige sygdomme og sygdomssymptomer med sig, lyder det i rapporten.

World Animal Protection opfordrer til et globalt forbud mod handel med vilde dyr, så man sikrer, at løverne ikke avles og udnyttes, som de bliver i dag.

Løvefarm i Sydafrika. Foto: World Animal Protection. Vis mere Løvefarm i Sydafrika. Foto: World Animal Protection.

»Den grusomme udnyttelse af vilde dyr, som vi ser på løvefarmene, hvor tusindvis af løver i dag sidder fanget, er fuldkommen uacceptabel. Løver er vilde dyr. Selv om de er opdrættet i fangenskab, er deres instinkter fortsat intakte. Derfor kan et liv på en løvefarm aldrig opfylde deres behov,« siger Gitte Buchhave.

Eksporten af løveskeletter fra Sydafrika til Asien er i dag lovlig, så længe den bliver holdt inden for en vis kvote. Denne kvote er dog næsten fordoblet de seneste år.

Hvad er zoonoser? Zoonoser er infektionssygdomme, der overføres mellem dyr og mennesker.

Zoonoser er vidt udbredte. WHO estimerer at 61 pct. af alle menneskets sygdomme er zoonotiske i deres oprindelse, og at 75 pct. af alle nye sygdomme er zoonoser.

Zoonoser fra vilde dyr kan f.eks. være fugleinfluenza, SARS, coronavirus, ebola, rabies.

Andre zoonoser er f.eks. salmonella og campylobacter, der overføres hovedsageligt gennem fødevarer.

I 2017 var det lovligt at eksportere 800 skeletter, mens det antal i 2018 steg til 1.500.

Den største importør af løveknogler er Vietnam, men også andre lande i Asien. Knoglerne bruges til at producere asiatisk medicin med.