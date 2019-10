Der er fundet mønter fra middelalderen i Vejle. Mønterne kunne i deres tid købe godt med byg og fedekvæg.

I denne uge er der i Vejle fundet hundredvis af mønter fra middelalderen.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Fundet er blevet gjort af VejleMuseerne. Ifølge Vejle Amts Folkeblad er der gravet mindst 800 mønter fra perioden omkring år 1400 op af jorden.

Avisen skriver, at mønterne vejer omkring et gram stykket. Derfor er der op mod et kilo sølv i fundet. Mønterne består af 80 procent sølv, mens resten er kobber.

I mønternes samtid kunne man med dem købe eksempelvis 25 tønder byg eller 10-11 fedekøer, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det var arkæolog Kasper Terp Høgsberg, der gravede skatten frem.

Han fortæller, at VejleMuseerne de seneste år har fået indleveret løse mønter.

Da der så for tredje år i træk dukkede en mønt op fra samme sted, besluttede arkæologerne at rykke ud med en detektor.

- Det var fuldstændig vanvittigt, siger Kasper Terp Høgsberg til avisen.

- Jeg fik så mange signaler i ørerne, og der blev ved med at komme flere og flere og flere. Punkterne lå så tæt, at det gik ind over hinanden. Jeg måtte opgive at grave og bare følge sporet op ad stien, indtil der kom færre signaler, og dét, der bippede, kun var ølkapsler.

- Så vendte jeg om for at lokalisere kildestedet. Her er en sæk mønter i en krukke en gang blevet gravet ned i skrænten, fortæller han til Vejle Amts Folkeblad.

/ritzau/