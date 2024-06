Regeringen meldte sidste år ud, at op mod 1200 soldater skulle til Letland. Nu er man landet på omkring 800.

En bataljon på omkring 800 danske soldater skal sendes til Letland som en del af bidraget til forsvarsalliancen Nato.

Det oplyser Forsvaret til Berlingske.

Sidste år meldte regeringen ud, at der ville blive sendt mellem 700 og 1200 soldater afsted i mellem fire og seks måneder.

Beslutningen om at lægge sig i den nedre ende skyldes, at man ikke vil belaste forsvaret for meget, som det har været tilfældet tidligere.

Udsendelsen er en del af Natos østlige flanke mod Rusland, og den skal på lige fod med andre allierede tage del i en afskrækkelsesmanøvre.

De danske soldater skal afsted i fire måneder fra august til december. Det sker ifølge oberstløjtnant Claus Asmussen Schmidt, der er chef for operationssektionen i Hærkommandoen, i overensstemmelse med forsvarsalliancen.

Resten af tiden skal soldaterne være på kasernen i Holstebro.

- Når kampbataljonen er i Letland, bidrager den selvfølgelig mere til afskrækkelsen, end når de står i Danmark. Men i Danmark er de sådan set klar til at blive aktiveret og blive sendt over til Letland, hvis der opstår en krisesituation, siger han til avisen.

En del af beslutningen handler også om, at Danmark tidligere har fået kritik af Nato for ikke at leve op til forskellige mål.

Derfor arbejder man på at forstærke det danske forsvar, og det kræver altså ressourcer. Også når det gælder mandskab.

Oberstløjtnant Claus Asmussen Schmidt siger, at man er nødt til at have "det lange lys på", hvis en tung brigade skal kunne leve op til forpligtelserne over for Nato.

Og det gør man ikke bedst ved hele tiden at befinde sig i Letland, lyder det over for Berlingske.

Det danske forsvars nuværende situation møder i Berlingske kritik fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

Men han er ikke overrasket, for ifølge lektoren er Forsvaret langt fra blevet tilføjet de nødvendige ressourcer de seneste år. Derfor har man ikke haft eller penge tid til at opbygge det, mener han.

/ritzau/