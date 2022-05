En kræftdiagnose, to diskusprolapser og en borrelia-lammelse i ansigtet efter et flåtbid.

Det er en sygdomshistorik, mange ikke vil forbinde med 12 til 15 timers hårdt og beskidt have- og husarbejde hver dag. Men det er hverdagskost for Vagn Wazar Jørgensen.

»Lægerne sagde, at jeg burde sætte mig hjem og blive pensionist, men så ville jeg nok være død nu,« siger den snart 80-årige Vagn Wazar Jørgensen, der er i gang med at sætte havemøblerne frem, da B.T. fanger ham på telefonen.

For 45 år siden blev Vagn Wazar Jørgensen alvorlig syg af kræft i næsesvælget og måtte gennemgå 30 strålebehandlinger i ansigtet.

De to border terriere Sapphia og Flying gør altid Vagn Wazar Jørgensen selskab i haven. Vis mere De to border terriere Sapphia og Flying gør altid Vagn Wazar Jørgensen selskab i haven.

»Ingen regnede med, at jeg overlevede. Jeg var simpelthen så syg,« husker Vagn Wazar Jørgensen.

Derfor købte han som 35-årig et gravsted og valgte salmen 'Kirkeklokker ej til hovedstæder' til sin begravelse.

Men Vagn Wazar Jørgensen snød døden og står i dag helt selv for at holde den 20.000 kvadratmeter store have.

»Jeg kravler op og skærer træer, faconklipper buske, og snart skal der plantes for 30.000 kroner roser i haven,« siger Vagn Wazar Jørgensen, der driver det nordfynske paradis kaldet 'Kongsdal Åben Have.'

Midt i haven ligger en sø, der byder på flotte åkander, fisk og flere springvand. Vis mere Midt i haven ligger en sø, der byder på flotte åkander, fisk og flere springvand.

En velbesøgt have, der store bededag (13. maj) slår dørene op og kan fejre 15 års jubilæum, hvilket skal fejres med champagne og kransekage – bagt af Vagn selvfølgelig.

»Jeg har slet ikke tid til at blive gammel,« fortæller en grinende Vagn Wazar Jørgensen.

Men at haven skulle åbnes for besøgende var ikke en del af den oprindelige plan. I januar 2008 mistede Vagn sin kone, Kristine, til kræft, og kort tid efter slog haven portene op.

»Jeg vidste, at jeg ikke kunne passe den store have for min egen skyld, så da jeg mistede min Kristine, valgte jeg at åbne den op for alle. Det distraherer mig fra sorgen,« siger Vagn Wazar Jørgensen.

Det er dog ikke det hele Vagn klarer selv, han får nemlig hjælp af tre robotplæneklippere til at slå græsset på det store areal. Foto: Kongsdal Åben Have Vis mere Det er dog ikke det hele Vagn klarer selv, han får nemlig hjælp af tre robotplæneklippere til at slå græsset på det store areal. Foto: Kongsdal Åben Have

Den imponerende have er anlagt i harmoni med den omgivende natur og byder på fuglesang, rislende vandfald og blomster så langt øjet rækker.

I 2016 blev Vagns have kåret til årets have, og i 2021 er den nomineret som en af de 50 smukkeste haver i hele Danmark.

»Haven er balsam for sjælen, og det giver mig en indre ro, så jeg er bare glad for at kunne dele den glæde med andre,« siger Vagn Wazar Jørgensen, der stadig kæmper med nogle mén fra de mange strålebehandlinger.

Vagn mistede hørelsen og måtte gennemgå en operation, hvor han fik indopereret elektroder ind i høresneglen.

»Nu kan jeg høre fuglene igen, og det er den bedste følelse,« siger Vagn Wazar Jørgensen.

Allerede nu har 50 fyldte turistbusser booket besøg i den fynske have, der holder åbent fra 13. maj til 11. september.