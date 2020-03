Den 80-årige erhvervsleder Asger Aamund mener, at det er en fejl, at regeringen har lukket hele Danmark ned.

De økonomiske konsekvenser er simpelthen for store.

»Der er blevet lukket for meget ned nu. Vi skal sørge for, at samfundet fungerer for de små og mellemstore virksomheder, så de ikke bliver lagt fuldstændig på is, og deres forretninger bliver politisk dræbt,« lyder kritikken fra erhvervsmanden.

Udmeldingen kommer samme dag, som statsminister Mette Frederiksen (S) har meldt ud, at regeringens omfattende tiltag for at få bugt med den dødelige virus fortsætter til efter påske.

Asger Aamund, erhvervsleder og debattør, mener, at det er forkert at lukke hele Danmark ned på grund af coronavirus. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Asger Aamund, erhvervsleder og debattør, mener, at det er forkert at lukke hele Danmark ned på grund af coronavirus. Foto: Thomas Lekfeldt

Det betyder fortsat lukkede butikker og forbud mod at samles. Asger Aamund mener, at reaktionen er for voldsom.

»Tallene viser, at 80 procent har få eller lette symptomer. Derfor burde man lempe på de forbud, der er i forhold til samvær. Der er heller ingen grund til at lukke alle storcentre og næsten alle butikker ned. Det sætter hele samfundet i stå,« siger han.

Han mener, at man burde målrette indsatsen og så beskytte dem, der bliver hårdest ramt af corona, når den smitter eksempelvis de ældre på plejehjem.

Har du givet dig selv karantæne?

»Ikke ret meget, jeg arbejder hjemme og har gjort det længe. Jeg går ud og køber ind hver dag og gør det, man skal gøre med at holde afstand og spritte hænderne af. Derudover har jeg ikke ændret så meget ud over, at jeg desværre ikke kan spille tennis i øjeblikket, fordi banen er lukket ned, lyder det fra Asger Aamund.«

Asger Aamund medgiver, at situationen er alvorlig. Men det burde slet ikke være kommet dertil.

»Vi er kommet for sent i gang. Myndighederne var for en måned siden ude at sige, at man roligt kan rejse på vinterferie til Italien, og man skulle ikke regne med, at coronavirus kom til Danmark,« siger Asger Aaamund.

»Nu står vi i den forfærdelige situation, at vi ikke tester folk ordentligt, og vi har ikke masker og håndsprit nok. Så vi er virkelig på den,« siger han.

Ifølge en analyse fra Dansk Industri risikerer coronavirussen at koste samfundet 155 milliarder kroner i 2020.