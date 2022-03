»Pengene gå til Ukraine. Plis køb noget,« står der på det hjemmelavet skilt.

Bag skiltet sidder 8-årige Agnes og 9-årige Emma med legetøj placeret omkring dem. Det har de fundet hjemme i Emmas gemmer, men nu skal det sælges videre, så Ukraine kan få noget hjælp.

»Pigerne spurgte mig, om de måtte sælge Agnes’ ting på torvet, og de var helt enige om, at pengene skulle gå til Ukraine. Det var så fint,« siger Allan Engelhardt Petersen, der er far til Agnes.

Det var ikke Allan Engelhardt Petersen, der opfordrede de to piger til at lade pengene gå til Ukraine – det kom helt af sig selv.

»Der er selvfølgelig en masse snak om krigen både herhjemme og i skolen. Det fylder meget for børnene, og de spørger meget. Det er spørgsmål som ‘Hvad skal der ske med børnene, far, kan de ikke få deres legetøj med?’, eller ‘når deres far skal i krig, skal du så også i krig, far?,« fortæller Allan Engelhardt Petersen.

Allan Engelhardt Petersen lader ikke sine to børn se nyheder, og han fortæller dem, at der er voksne, der hjælper Ukraine og Rusland med at blive gode venner. Alligevel er børnene påvirket af, at det er synd for dem i Ukraine.

Og derfor greb de to piger til handling. De havde fået Allan Engelhardt Petersens nummer med til MobilePay. Og på en enkelt time havde de Agnes og Emma samlet 811 kroner ind.

»Jeg bor lige over for torvet i Beder, så jeg holdt øje med dem og kunne se, der var en masse mennesker forbi. Pludselig begyndte det at tikke ind på MobilePay. Det var meget mere, end jeg lige havde regnet med. Det er virkelig overvældende,« fortæller Allan Engelhardt Petersen og fortsætter:

»Pigerne var helt vilde. De grinte og smilede. Man kunne virkelig se glæden i deres øjne, det var fedt for dem.

Pigerne havde medbragt et lille, hjemmelavet skilt. Vis mere Pigerne havde medbragt et lille, hjemmelavet skilt.

Allan Engelhardt Petersen delte efterfølgende pigernes oplevelse på Facebook, og siden er det væltet ind med beskeder om, hvor seje de er.

»Det påvirkede også min datter, hun havde ikke tænkt over, hvor mange reaktioner, der ville komme. Hun var sej. Det er mange penge for en 8-årige, og hun sagde da også lige, man godt nok ville kunne få mange dukker for de penge. Men hun fortrød ikke, og hun tænker jo, de penge kan gøre rigtig meget i Ukraine,« siger Allan Engelhardt Petersen.

Der er heller ingen tvivl om, at det er en stolt far, der kunne donere pengene til nødhjælp i Ukraine.

»Jeg sagde til hende, at det er noget af det største, man kan gøre – det er at give dem, der ikke har. Det betyder rigtig meget for mig, og det giver en varme i kroppen at tænke på, at pigerne har solgt deres ting og vil hjælpe. At de allerede har det i sig at bruge en koldt eftermiddag på gaden for at hjælpe,«