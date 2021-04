Antallet af indlagte coronapatienter er faldet med 13 til 191, og 798 personer er testet positive for corona.

Det seneste døgn er der bekræftet 798 nye tilfælde med coronasmitte, oplyser Statens Serum Institut (SSI) torsdag i sin daglige opgørelse.

De 798 tilfælde er det højeste antal siden 28. marts. Med til historien hører det dog, at tilfældene er fundet i 201.329 PCR-test.

Det svarer til, at 0,40 procent af de foretagne test har vist et positivt resultat. Positivprocenten har været under 1,00 siden 15. januar.

Der er også foretaget 230.721 lyntest det seneste døgn.

De positive tilfælde fra lyntest indgår på grund af usikkerhed om testsvarene ikke i statistikken over smittetilfælde. Det gør kun svar fra PCR-test.

Antallet af patienter indlagt med coronavirus er siden onsdag faldet med 13 til 191. Det er det laveste antal indlagte siden 21. marts.

Ud af de 191 indlagte patienter er 37 på en intensivafdeling, og af dem får 29 hjælp af en respirator.

Yderligere to personer smittet med coronavirus er døde. Dermed er i alt 2449 coronasmittede borgere døde siden midten af marts sidste år.

Tallene fra Statens Serum Institut viser også, at over en million danskere - helt præcist 1.007.166 - har fået mindst ét stik med en vaccine mod coronavirus.

Det svarer til 17,2 procent af befolkningen.

479.185 personer - svarende til 8,2 procent - har fået begge stik og betragtes som færdigvaccinerede.

/ritzau/