2 timer og 45 minutter.

Så længe måtte 79-årige Birthe Høyer stå i en såkaldt drop-in vaccinekø på Vingelodden onsdag i København.

Her skulle hun have sit tredje vaccinestik, men situation kalder hun for fuldkommen 'vanvittig og nærmest surrealistisk'.

»Alt var kaos blandt fodgængere med og uden bestilling. Folk blandede sig helt uorganiseret. Biler holdte også i én stor pærevælling på parkeringspladsen uden for vaccineskurene. Det var småfarligt faktisk,« fortæller hun til B.T. København.

Efter at have stået næsten tre timer i kulden, måtte hun kaste håndklædet i ringen.

»Jeg var faktisk ved at gå helt i opløsning af kulde til sidst. Jeg er 79 år, og slet ikke i stand til at vente i timevis, i kulde og under åben himmel. Folk hoppede op og ned og slog kuskeslag for at holde varmen, enkelte hentede plaider fra deres biler, som de svøbte sig i. Men alle knagfrøs!« fortæller hun og fortsætter:

»At jeg først opgav efter 2 timer og 45 minutter skyldtes udelukkende, at jeg hele tiden tænkte, at NU måtte jeg holde ud og få den så eftertragtede og med længsel ventede booster.«

Birthe Høyer fik ikke taget nogle billeder fra episoden, hvilket ærgrer hende, for som hun siger:

»Hele scenariet var grotesk og uværdigt.«

Da Birthe Høyer fik sine første vaccinestik, forløb det fuldstændig problemløst, og hun håber derfor, at der snart vil blive bedre styr på logistikken.

»Jeg var imponeret og glad dengang. Alle kendte deres opgave, og man skulle ikke vente i det fri. Man fristes næsten til at tro, at systemet har opbrugt alle kræfterne på forårets vaccinationer,« slår hun fast.

Akutberedskabet i Region Hovedstaden erkender, at der den sidste tid har været problemer med lange køer ved flere af drop in- vaccinationsstederne, men sikrer også nu, at der kommer en løsning.

»Desværre har vi oplevet, at drop in-vaccination uden tidsbestilling giver lange køer, og derfor genindfører vi nu tidsbestilling, undtagen for dem, der skal have første stik. På den måde får vi en bedre og mere smidig proces og forhåbentlig en meget bedre oplevelse for borgerne,« lyder det fra Helene Bliddal Døssing, som er vicedirektør i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Tidsbestillingen træder i kraft fra 22. november.

Birthe Høyer fortæller, at hun nu har fået en tid til sit tredje vaccinestik ved Vingelodden. Dog har det først været muligt for hende at få en tid 15. december. Det betyder, at der går 7,5 måned, siden hun fik sit andet vaccinestik.

»Det er bekymrende, med den viden man nu har om den aftagende beskyttelse over tid, men jeg må jo gå i skyttegrav til da,« fortæller hun.