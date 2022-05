»Jeg lander lige direkte ned i asfalten med ansigtet først.«

Sådan forklarer Yvonne Christiansen slutningen på den ellers almindelige tur ned på apoteket i Horsens.

Yvonne Christiansen snublede over en stålkant, som befinder sig på parkeringspladsen.

»Jeg kom gående, og så fik min sko fat i kanten, og jeg væltede,« forklarer Yvonne Christiansen.

Den 78-årige pensionist brækkede næsen, fik en kraftig hjernerystelse og fik smadret sine briller.

Det var på kanten, som kan ses på billedet, at Yvonne Christiansen snublede. Foto: Privatfoto Vis mere Det var på kanten, som kan ses på billedet, at Yvonne Christiansen snublede. Foto: Privatfoto

»Blodet står ud, og så kan jeg mærke, at mine fortænder sidder oppe mod ganen.«

»Jeg tager så en finger ind i munden og forsøgte at sætte dem på plads igen,« siger hun.

Yvonne Christiansen fik slået flere af sine tænder løse, og hun har efterfølgende fået konstateret flere brud i overmunden.

»Jeg får almindelig mad nu, men jeg tygger det i siden af munden.«

Yvonne Christiansen forklarer, at hun vil fortælle sin voldsomme historie, fordi hun håber på, at stålkanten på parkeringspladsen kan blive fjernet.

»Eller at andre kan blive opmærksom på den, så de ikke falder. Det er en åndssvag kant,« tilføjer hun.

Horsens Folkeblad skriver, at det er Cobo Ejendomsadministration, der ejer parkeringspladsen, som Yvonne Christiansen kom til skade på.

Henning Jensen, der er direktør i Cobo, er ærgerlig over Yvonne Christiansens uheld.

»Det er enormt trist, og jeg har meget sympati over for Yvonne. Jeg er ked af, at det er sket.«

»Vi har ingen intentioner om, at nogen skal komme til skade på vores areal,« forklarer Henning Jensen.

Henning Jensen tilføjer, at man nu vil se på, hvordan man kan ændre forholdene, så risikoen for fald formindskes.

»Jeg tænker, at vi sætter vores rådgiver i gang med, hvordan vi kan ændre forholdene,« siger direktøren for Cobo.

Yvonne Christiansen håber i hvert fald på, at det ikke sker for andre.

»Du kan tro, det var en voldsom omgang. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Heldigvis for det,« siger den 78-årige pensionist fra Horsens.