»Jeg håber ikke, der bliver brug for mig. Hvis sådan nogle gamle som mig bliver indkaldt, så er det virkelig slemt,« lyder det fra 78-årige Jens Astrup.

Den pensionerede læge fra København er en af de knap 10.000 danskere, der har meldt sig frivilligt til at stå standby, hvis sundhedsvæsnet pludselig kommer i underskud af hænder.

Den aktuelle corona-krise har nemlig sat læger og sygeplejerske på overarbejde, og derfor har man nu bedt alle med sundhedsfaglig baggrund om hjælp.

Her var Jens Astrup, der er pensioneret professor i neurokirurgi og tidligere chef for Aarhus Universitetshospitals neurokirurgisk afdeling, hurtig til at melde sig på banen.

»Jeg tænkte, at det ville være naturligt for mig som pensioneret læge at træde til,« fortæller Jens Astrup til B.T.

»Lige nu er vi jo alle på standby, men man kan jo i teorien en komme i den situation, hvor der ikke er respiratorer nok, ligesom under polio-epidemien i 1952, hvor man satte studerende til at hjælpe patienterne med at trække vejret med en ballon,« fortæller han videre og tilføjer:

»Hvis den situation opstår igen, er det kun naturligt, at vi træder til.«

Han ved ikke, hvor han i så fald vil blive sendt hen, eller hvad og hvor meget han præcis skal lave. Det kommer an på situationen, forklarer han.

Jens Astrup har meldt sig frivilligt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Jens Astrup har meldt sig frivilligt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg bor jo i København, så jeg tænker, man tager visse hensyn til det.«

Jens Astrup er som nævnt pensioneret professor i neurokirurgi, hvilket han ikke kan bruge direkte i corona-krisen.

»I den her sammenhæng kan jeg jo ikke bruge mine spidskompetencer, da patienterne jo ikke skal opereres, men jeg er vant til at færdes på en intensiv afdeling, hvor patienter ligger bevidstløse i respiratorer.«

Jens Astrup gik på pension for cirka 10 år siden, men har holdt sig i gang som læge både som konsulent og som praktiserende læge på Færøerne, fortæller han, og føler sig derfor 100 procent klar til at påtage sig opgaven.

Og selvom han er oppe i alderen, er han ikke bange for at blive smittet af coronavirus.

»Risikoen for, at man bliver alvorligt syg og dør, er jo trods alt meget beskeden,« forklarer han.

»Hvis det var en sygdom a la kopper eller noget, hvor dødeligheden er op til 50 procent, så ville man nok tænke sig om en ekstra gang. Personligt lader jeg mig ikke skræmme,« slår han fast.

Sundhedsvæsnet forventer, at omkring en halv million danskere kan blive smittet i første bølge af virusset i foråret.

Sundhedsminister Magnus Heunicke takkede på et pressemøde tirsdag de mange frivillige, der har meldt sig.

»På 48 timer har tæt på 10.000 mennesker meldt sig. Det er studerende, folk der er gået på pension for nylig og andre med sundhedsfaglige uddannelser. Til jer alle: Tak, fordi I melder jer. Vi har brug for jer.«

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose har ligeledes i en pressemeddelelse takket de mange frivillige.

»Det er meget betryggende, når vi kan se, at udviklingen med coronavirus kan gå hurtigt, og det kan blive aktuelt med mange, der kan tage fat,« udtalte hun.