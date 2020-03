»Det er en nuance i mit liv, jeg har taget imod med kyshånd.«

Ordene kommer fra 78-årige Elsebeth Carlsen, og de handler om en polsk kvinde ved navn Marta. En kvinde, som er kommet ind i hendes liv og pludselig har fået en stor betydning.

Tiden skal skrues et år tilbage. Her blev Elsebeth Carlsen i marts 2019 en del af projektet 'Elderlearn', hvor ældre danskere bliver matchet med udlændinge for at tale sammen og øve dansk.

Hun blev matchet med journalisten Marta, og sådan startede det, der nu er blevet et stærkt venskab.

De har mødtes hver fredag eftermiddag, indtil coronakrisen satte en midlertidig stopper for det.

»Marta er blevet en vigtig del af mit liv. Hun er en meget god veninde, og vi sætter stor pris på hinandens selskab,« fortæller Elsebeth Carlsen, der også førhen har givet Marta, der også har en lille søn, lektier for.

Hun skulle læse artikler op på dansk, og samtidig er venskabet også en udvikling for den 78-årige pensionist, der har fået et helt nyt indblik i Polen, ligesom de snakker om politik, Martas ungdom og lignende.

Lige nu er besøgene dog sat på standby på grund af den frygtede coronavirus, og Elsebeth Carlsen har ikke været uden for sin dør i tre uger. Hun har en datter, men hun bor i Oslo, så hun kommer ikke lige forbi. I stedet er Marta i den grad trådt til.

»Hun er blevet min livline. Hun går på apoteket for mig, henter mit affald, tømmer min postkasse, og hun ringer hver eneste dag for at høre, om jeg har det godt. Det er virkelig rørende. Nu har jeg siddet heroppe i min lejlighed i snart tre uger. Jeg går slet ikke ud,« siger Elsebeth Carlsen.

Og at Marta har lyst til at gøre det for hende, gør et rigtig stort indtryk på den 78-årige kvinde.

»Det betyder alt. Hvis der er noget, man har brug for, er det netop en livline. Vores forhold har jo i denne tid udviklet sig til at være noget helt andet. Hun føler jo virkelig, hun skal passe på mig. Det siger jo en hel del om, hvordan vi mennesker er skruet sammen. Når det virkelig gælder, stiller vi op for hinanden uanset hvad,« siger Elsebeth Carlsen.



Tirsdag får hun besøg af Marta igen. Hun ringer, når hun er på vej, og hvis hun eksempelvis kommer med posten, lægger hun den på Elsebeth Carlsens måtte, banker på døren, går hen til elevatoren, og når døren bliver åbnet, kan de lige få hilst på afstand.

Om Elderlearn Elderlearn matcher ældre danskere (gennemsnitsalderen er 75 år) med udlændinge.

De mødes en gang om ugen hos den ældre for at snakke sammen og øve dansk

Over 800 er blevet matchet over de sidste 2,5 år

Lige nu står 700 udlændinge i kø til at mødes med en ældre dansker. Det kan dog først lade sig gøre, når det er forsvarligt i forhold til udbruddet af coronavirus.

Elderlearn har været i kontakt med flere af de ældre, der har kunnet fortælle, at deres 'match' fra udlandet hjælper i disse dage i forbindelse med coronavirus. Kilde: Elderlearn

Elsebeth Carlsen glæder sig dog til den dag, de igen kan mødes en fredag eftermiddag og tale sammen.

»Selvfølgelig savner jeg det, for det er et positivt indspark i mit liv, at hun var her hver fredag,« fortæller den 78-årige kvinde, der får resten af tiden til at gå med at læse, høre radio og klassisk musik samt læse avis.

»Jeg har boet alene i rigtig mange år, så det er ikke nyt for mig. Jeg er absolut trænet i at være mig selv. Men det er jo friheden, der er blevet taget fra en. Man kan ikke pludselig være spontan og tage metroen ind til byen,« fortæller Elsebeth Carlsen.

'Elderlearn' har i løbet af de sidste to et halvt år matchet over 800 par.

Lige nu er det dog sat på pause som følge af udbruddet af coronavirus.