779 millioner kroner.

Så høj har omsætningen været for restaurantkæden Sticks’n’Sushi det seneste år, hvilket samtidig også udgør rekordomsætning for tredje år i træk.

Det oplyser Sticks’n’Sushi i en pressemeddelelse.

Siden gruppen i 1994 åbnede dørene for sin første restaurant i Nansensgade i København, er der kommet nye til både herhjemme og i udlandet.

Det seneste års vækst er blandt andet drevet af en udvidelse af det britiske marked med åbningen af tre restauranter i White City, Shoreditch og Kingston-Upon-Thames, lyder det.

Derudover har man opnået det, man betegner som en 'milepæl' i Tyskland, hvor man har åbnet en tredje restaurant på Torstrasse i Berlin.

»Vi vækster igen, men det er ingen hemmelighed, at det har været et hårdt år, hvor markedet har været presset med inflation og eksplosivt stigende energipriser,« forklarer Anders Kjørup, der er kommerciel direktør hos Sticks’n’Sushi, og fortsætter:

»For os har det været vigtigt ikke at sende hele regningen videre til vores gæster i form af prisstigninger, og det er klart, at det kan mærkes, men vi er ikke i tvivl om, at det er den rette strategi i det lange løb.«

Restaurantgruppen består i dag af 27 restauranter og tre cateringkøkkener.

Regnskabet for 2022/2023 ender for Sticks’n’Sushi som nævnt med en omsætning på 779 millioner kroner, mens resultatet for restaurantgruppen lander på 21,4 millioner kroner.