Østjyllands Politi leder fortsat massivt efter 77-årige Bodil Larsen, der har været forsvundet siden lørdag eftermiddag klokken 15.15.

Her blev Bodil sidst set ved VERI Center i Risskov.

Politiet fortæller til B.T., at de har en formodning om, at hun er gået ud i boligområderne i Risskov eller mod Skejby Sygehus.

»Hun er godt gående og kan lige at gå ture ved vandet ved Risskov og i Skejby. Vi opfordrer til, at folk skal tage noget tøj på og kigge i nærområdet, i skure, haver, carporte, og hvad der nu ellers må være. Skal du ud at løbe eller gå i Riis Skov, så kig en ekstra gang,« siger vagtchef hos Østjyllands Politi Lars Bisgaard og tilføjer:

»Det er svært at begrænse eftersøgningen til et område, så alle bedes holde ekstra øje.«

Bodil er cirka 165 centimeter høj, almindelig af bygning, har gråt hår og bærer briller, og da hun sidst blev set, var hun iført sorte bukser, sorte støvler og en kort, mørkeblå jakke.

Hun er dement og har brug for hjælp til at komme tilbage til det plejehjem, hvor hun bor.

Har du set Bodil Larsen, hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.

Opdateres.