Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Man bliver gal, man bliver ked af det og man bliver frustreret. Det er ikke et spørgsmål om smerterne kommer, men når de kommer.«

53-årige Joan Ejlertsen, der lider af morbus bechterew – en autoimmun, inflammatorisk gigtsygdom, frygter en jul i smerter.

Hun er én ud af 76.551 patienter med svære fysiske handicap eller fremadskridende sygdomme som gigt, sklerose eller Parkinson, der står til at miste den vederlagsfrie fysioterapi i december måned, som de har krav på.

Det skyldes, at der ikke er flere penge i den rammebevilling, som fag- og interesseforeningen Danske Fysioterapeuter og Kommunernes Landsforening er blevet enige om.

53-årige Joan Ejlertsen fra Ringe på Fyn er en ud af tusinder, der er afhængige og har krav på vederlagsfri fysioterapi. Det kan hun ikke få resten af året, da ordningen er suspenderet grundet manglende økonomi. Vis mere 53-årige Joan Ejlertsen fra Ringe på Fyn er en ud af tusinder, der er afhængige og har krav på vederlagsfri fysioterapi. Det kan hun ikke få resten af året, da ordningen er suspenderet grundet manglende økonomi.

Antallet af patienter med vederlagsfri fysioterapi er vokset med 15,7 procent i perioden 2017 til 2022, og Danske Fysioterapeuter har haft udgiftsstigninger på i alt 12,1 procent. Men rammebevillingen tillader blot en udgiftsstigning på 8,1 procent.

Det har fået Danske Fysioterapeuter til at suspendere den vederlagsfrie ordning i to uger i december, foruden ferielukning i forbindelse med julen.

Men for Joan Ejlertsen er fysioterapien afgørende for, at hun kan holde smerterne i ave.

»Jeg kan ikke leve uden min fysioterapi. Overhovedet,« fortæller hun til B.T.

»Jeg får voldsomme smerter i bækkenområdet, i rygsøjlen, nakken og steder, hvor sener og muskler påhæfter.«

Joan Ejlertsen går til fysioterapeuten en gang om ugen. For i de perioder, hvor kroppen bliver stiv og smerterne konstante, er fysioterapi det eneste, som virker.

»Du ved aldrig, hvor det gør ondt, når du vågner om morgenen«

Under coronanedlukningen var der også en længerevarende periode på omkring to måneder, hvor Joan Ejlertsen ikke kunne komme til fysioterapeut.

Her var hendes fysioterapeut imødekommende, og instruerede Joan Ejlertsen i, hvilke øvelser hun kunne lave for at lindre smerten.

Men det var ikke det samme, fortæller hun. Stivheden i kroppen var blevet så voldsom, at det tog måneder før, Joan kom på benene igen.

Nu kan Joan Ejlertsen blive tvunget til selv at punge ud for sin behandling.

»Jeg er førtidspensionist. Jeg er jo henvist fra egen læge. Det er en ret jeg har på grund af min diagnose. Jeg kommer ikke bare til fysioterapeut, fordi det er fedt. Hvis jeg ikke får den behandling, får jeg smerter,« fortæller Joan Ejlertsen.

Jeanette Præstegaard er formand i Danske Fysioterapeuter. Vis mere Jeanette Præstegaard er formand i Danske Fysioterapeuter.

Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter, forklarer, at særligt ramte patienter stadigvæk kan få deres fysioterapi.

»I sådan en situation er det en professionel vurdering, så den enkelte fysioterapeut kan vælge at trække særligt ramte patienter ind i behandling, og pause behandlingen for mindre ramte patienter.«

Ifølge Jeanette Præstegaard risikerer fysioterapeuterne at blive straffet økonomisk, hvis de tager flere patienter ind, end de har budgettet med.

»Der er flere patienter, der har brug for fysioterapi, end ordningen kan rumme. Og når der ikke er flere penge i kassen, kan vi ikke udføre vores behandlinger,« fortæller formanden.

B.T. ville gerne have spurgt Kommunernes Landsforening, hvorfor der ikke er sikret penge til den vederlagsfrie fysioterapi. Men Kommunernes Landsforening havde ikke mulighed for at stille op til interview. Direktør Christian Harsløf har i stedet for sendt et skriftligt svar, hvor han fremhæver, at »synd for patienterne«, men at han ikke mener, ansvaret er deres:

»Vi har indgået en aftale med Danske Fysioterapeuter om en økonomisk ramme, som de har sagt, at de er enige i, at man kan levere fysioterapi for. Det er fysioterapeuternes ansvar, at pengene kan strække hele året. Derfor har vi selvfølgelig en forventning om, at fysioterapeuterne leverer vederlagsfrit fysioterapi hele året – også i december.«

Christian Harsløf, direktør i KL for blandt andet sundhed og ældre. Han er også med i Det National Råd for Videnscenter for Værdig Ældrepleje. Foto: Linda Kastrup Vis mere Christian Harsløf, direktør i KL for blandt andet sundhed og ældre. Han er også med i Det National Råd for Videnscenter for Værdig Ældrepleje. Foto: Linda Kastrup

Han skriver også, at han ikke vil kommentere på de i gang igangværende forhandlinger.

»Men det er en løbende forhandling mellem os og Danske Fysioterapeuter om, hvor meget økonomi skal der til, når der kommer flere patienter ind i ordningen. Det er Danske Fysioterapeuter, som nu tager patienterne som gidsler ved at løbe fra den aftale, som vi sammen har indgået,« lyder det i svaret til B.T.

Det er formand for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard, uenig i.

»Det synes jeg er en meget hård udmelding. Det er et faktum, at der kommer flere patienter ind i ordningen. Det sker i hele sundhedsvæsenet, og derfor sker det også i fysioterapi.«