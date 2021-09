Det kostede 76-årige Alice Aaberg et åbent kødsår og en tur på Hvidovre Hospital, da en rottweiler i august, ud af det blå, bed sig fast i hendes arm.

Sidenhen er episoden blevet meldt til Københavns Vestegns Politi, som på baggrund af en adfærdstest hos en hundesagkyndig dyrlæge, forleden besluttede, at hunden skal aflives.

Ejeren af hunden er orienteret om beslutningen, og har nu 10 dage til at klage over afgørelsen, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Advarsel: Voldsomme billeder længere nede i artiklen.

Alice på Hvidovre Hospital efter hundebiddet. Foto: Privatfoto Vis mere Alice på Hvidovre Hospital efter hundebiddet. Foto: Privatfoto

Men indtil videre er Alice glad for politiets afgørelse.

»Jeg har det rigtig godt med, at jeg ikke møder den hund mere. Den skal ikke gå rundt her på jorden, synes jeg. For tænk, hvis den kan finde på at angribe andre og måske børn. Så et eller andet sted har jeg det rigtig godt med politiets beslutning, fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Men når det er sagt, så er jeg glad for hunde. Jeg synes jo på en måde, det er synd for hunden. Den ved jo ikke, den har gjort noget forkert. Det er opdragelsen, der har svigtet i den her sag, og det har jeg det rigtig dårligt med.«

Episoden, som 76-årige Alice oplevede, udspillede sig 30. august, da hun var på kirkegården for at mindes sin netop afdøde mand.

Alice blev bidt af en hund, da hun gik tur på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre mandag formiddag Vis mere Alice blev bidt af en hund, da hun gik tur på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre mandag formiddag

På vej fra kirkegården bemærkede hun en kvinde og en mellemstor hund, som hun »ikke syntes så særlig hyggelig ud«, så da de var ved at passere hinanden, trådte Alice et par skridt til siden.

Men alligevel gik det helt galt, fordi rottweileren valgte helt umotiveret at hoppe op og bide sig fast i hendes arm. Det fortalte hun dengang til B.T.

Og den gåtur har siden sat sig dybt hos Alice, men samtidig har hun valgt at se fremad.

»Jeg har besluttet, at det ikke skal ødelægge mit liv. Men selvfølgelig har det ændret en del. Jeg er meget opmærksom på store hunde, det vil jeg nok sige. Specielt hvis de gør, så er alle mine antenner ude,« slår hun fast.

Hun påpeger desuden, at det ikke vil afholde hende fra at besøge kirkegården igen. Men i første omgang, har hun taget bilen, når hun skulle afsted.

Med tiden kommer hun til at gå derned igen, understreger hun.

Efter omstændighederne har Alice det godt. Såret heler langsomt og hun har talt med familie og venner, ligesom hendes læge har talt episoden igennem med hende flere gange.