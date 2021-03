»Enhver far kan risikere at blive involveret i sine børns gerninger, hvis denne sag holder.«

Med de ord forsøgte forsvarsadvokat Flemming Wahren at få sin klient, en 76-årig bedstefar, løsladt i retten i Holbæk tirsdag morgen.

Manden er den ældste i et persongalleri på hele 13 sigtede, der foruden mandens kone også involverer tre af hans børn.

Flankeret af betjente med skudsikre veste og maskinpistoler blev den 76-årige, syriske bedstefar, hans kone, to af deres sønner og to fra en anden familie stillet for en dommer.

Biler forlader Retten i Holbæk, tirsdag den 2. marts 2021. Varetægtsfængslingen af syv personer, der er mistænkt for at planlægge et eller flere terrorangreb i Danmark eller Tyskland udløber.De blev sammen med seks andre anholdt i en storstilet aktion i blandt andet Holbæk.

En dommer, der for lukkede døre afgjorde, at alle seks sigtede i den omfattende terrorsag skulle forblive varetægtsfængslet indtil 25. marts.

Den 76-årige bedstefar med dunvest, fuldskæg og skaldet hoved kiggede flere gange over på sine to sønner, der sad overfor ham i retslokalet.

To sønner - på henholdsvis 36 og 33 år - der tilsyneladende har en central rolle i hele sagen.

Flere tyske medier dækker terrorsagen med de i alt 13 sigtede, da den også trækker tråde til Tyskland, hvor den 36-årige søn har adresse.

Den tyske avis Der Spiegel skriver, at det tyske politi kom på sporet af brødrene, da den 33-årige bror bosat i Danmark foretog en mistænkelig bestilling over nettet hos en forhandler i Polen.

Her bestilte han fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver, som skulle leveres til sin 36-årige storebrors adresse i Dessau i Tyskland.

De fleste sigtede, der var fremmødt i retten tirsdag, har adresse i Holbæk. Det var også i Holbæk, at politiet under ransagninger fandt ingredienser til at lave en bombe, pumpguns og et jagtgevær med kikkertsigte.

Her ses efterforsker fra politiet gå rundt i haven til den gule murstenshus i Holbæk, hvor to af de sigtede bor. Vis mere Her ses efterforsker fra politiet gå rundt i haven til den gule murstenshus i Holbæk, hvor to af de sigtede bor.

En 30-årig irakisk kvinde, der er gift og har et barn med en af de formodede hovedmænd - den 33-årige søn - er også sigtet i sagen.

Hun skulle være mødt op i retten i Holbæk tirsdag med sin forsvarer Michael Juul Eriksen - men af ukendte årsager udeblev både kvinden og forsvareren.

Topadvokaten Michael Juul Eriksen skulle for første gang være mødt som forsvarer i sagen. B.T. har forsøgt at få et interview med ham, men han ønsker ikke at udtale sig, siger han.

Han kan kun fortælle, at hans klient nægter sig skyldig.

Michael Juul Eriksen har før forsvaret Hells Angels-rockere som Brian Sandberg og Jørn 'Jønke' Nielsen, ligesom han har forsvaret bandelederen Shuaib Khan fra Loyal to Familia i 2017.

Den 30-åriges søster på 38 år er også sigtet i sagen. Iført transportbælte trådte hun tirsdag ind i retslokalet.

Idet hun fik øje på de fyldte tilhørerpladser, skyndte hun sig at trække sin dynejakkes pelsklædte hætte over hovedet, så man ikke kun se hendes ansigt.

Bedstefarens datter på 23 år udgør forbindelsen til fem af de andre sigtede. Hun er gift med en 25-årig syrisk flygtning. Han er bror til tre af de andre sigtede samt onkel til en 22-årig sigtet - alle fem med adresse i Gentofte.



B.T. har oprullet, hvordan de i alt 13 sigtede har relation til hinanden. Der er tale om tre familier, hvor det er den syriske familie med bedstefaren, der er central og trækker tråde til både de irakiske søstre og de fire syriske søskende i Gentofte.

Herunder kan du se hele persongalleriet.