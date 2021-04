Siden tirsdag er antallet af indlagte coronapatienter steget med ni, og yderligere to smittede er døde.

Siden tirsdag er 751 personer blevet testet positive for coronavirus i de PCR-test, som det offentlige tilbyder gratis til borgerne.

Det viser tal fra Statens Serum Institut på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Antallet af smittetilfælde skal ses i lyset af, at der i samme periode er blevet foretaget 175.526 PCR-test.

Andelen af smittetilfælde i forhold til test giver en positivprocent på 0,43. Det er nogenlunde på niveau med de seneste efterhånden mange uger.

Ifølge Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, siger den stabile positivprocent noget om, at myndighederne har succes med flere af de tiltag, der er sat i søen under coronaepidemien.

- Det er et tegn på, at den smittekontrol, vi har, i form af at vi tester en stor del af befolkningen og laver smitteopsporing på alle de positive prøver, vi finder, hjælper til at holde epidemien så meget i ro, at vi selv efter de første genåbninger ikke har set smittestigninger, siger Viggo Andreasen.

SSI oplyser, at der også er foretaget en efterregistrering af PCR-test bagudrettet fra private udbydere. Der er tale om 84 tilfælde, viser SSI's tal.

Foruden PCR-testene er der også blevet foretaget 332.502 lyntest siden tirsdag. De positive tilfælde herfra indgår dog ikke i smittetallet.

Det skyldes, at der er usikkerhed forbundet med testsvarene.

Man opfordres derfor til at få foretaget en PCR-test, hvis man er blevet testet positiv med lyntest.

Antallet af patienter indlagt med coronavirus er siden tirsdag steget med ni til 181. 32 er på intensivafdeling, og af dem får 21 hjælp fra respirator.

Yderligere to personer smittet med coronavirus er døde, viser tallene.

I myndighedernes vaccinationsprogram er der nu 1.280.156 borgere, der har fået minimum én vaccinationsdosis. Det svarer til 21,9 procent af befolkningen.

607.400 - eller 10,4 procent af befolkningen - har fået to vaccinationsstik og er færdigvaccinerede.

/ritzau/