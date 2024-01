Førstepræmien i dagens eurojackpot-trækning har nået ufatteligt beløb.

Har julen været lidt for dyr? Så kan der være hjælp på vej fra Danske Spil.

En heldig vinder kan nemlig – måske – få en forsinket julegave på 750 millioner kroner.

Det kræver selvfølgelig bare lige, at man har et helt ekstremt held og kan udpege de fem vindertal og de to stjernetal i aftenens trækning.

Det er ikke lykkedes for nogen i adskillige uger, og derfor har førstepræmiepuljen i aften nået sin maksimale størrelse, nemlig 750 millioner kroner.

Det er kun sket tre gange tidligere, og den ene af de gange blev det ufattelige beløb vundet af en dansker.

Hos Danske Spil håber man på igen at få muligheden for at udbetale makspræmien til en dansker.

»Det er jo et helt ubegribeligt stort beløb, som er på spil i aftenens trækning i Eurojackpot. I sommeren 2022 havde vi æren af at udbetale en makspulje til en dansker, og når man først har haft den oplevelse én gang, så kan jeg love, at man gerne vil opleve det igen,« siger Malene Mølgaard, som er administrerende direktør i Danske Spil, i en pressemeddelelse.

»Og når det føles så skelsættende at udbetale trekvart milliard kroner, så tænk på, hvordan det må føles at modtage en så enorm sum penge,« tilføjer hun.

Den danske vinder fra 2022 havde købt sin kupon i Meny i Blåvand.