Arbejdstilsynet giver Esbjerg-skole påbud efter vold og trusler mod lærere. En voldelig tendes, man ser flere steder.

De yngste elever spytter, slår og sparker de ansatte på Præstegårdsskolen i Esbjerg, og lærerne bliver næsten dagligt udsat for vold og krænkende udtalelser som "fuck din mor" og "skrid din luder". Det skriver DR Syd.

Sidste skoleår blev der indberettet 75 tilfælde af vold. Det har fået Arbejdstilsynet til at give skolen et påbud om at forebygge vold og trusler, som de skal leve op til inden den 1. marts 2019.

Det fremgår af en aktindsigt som DR Syd har fået i sagen.

Det er især eleverne fra indskolingen - det vil sige fra 0. til 2. klasse - der reagerer meget voldsomt, siger Præstegårdsskolens leder Steffen Laweatz til DR Syd.

Kommunen erkender at de har en del af ansvaret, og vil sammen med skolens ledelse forsøge at løse problemerne.

Ifølge Danmarks Lærerforening er vold, trusler og krænkelser et problem flere steder i landet.

- Det er en stigende problemstilling i skolen. Der er en adfærd med slag og spark mod lærer og verbale udfald, der er decideret truende, siger Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening, til DR Syd.