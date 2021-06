»Der kom mange brag. Nogle af dem har man hørt før. Men på et tidspunkt kom et kæmpe knald, og min seng begyndte at ryste. Jeg hørte ikke andet end brag, og så bankede min nabo på døren.«

75-årige Anders Rehde Nielsen nåede ikke at tænke meget, da naboen blev lukket ind.

I hast fik Anders besked på, at de måtte ud af huset. Et lynnedslag havde sat ild til deres fælles lejlighedskompleks, og etageejendommen var allerede i flammer.

»Jeg tænkte kun på at få tøj på. Da jeg tog min bukser på, bankede det på igen. Det var brandmænd, der sagde, at nu skulle jeg ned. Jeg nåede kun at få min telefon med, derfor kan jeg tale med dig i dag,« lyder det fra Anders Rehde Nielsen.

Anders Rehde Nielsen. Vis mere Anders Rehde Nielsen.

Branden i lejlighedskomplekset på Vestergade 10 i Faaborg begyndte natten til torsdag.

Fyns Politi og brandvæsenet var hurtigt på stedet og igangsatte et større slukningsarbejde. Alt imens Anders Rehde Nielsen blot kunne se til fra gaden.

»Alle kom heldigvis ud, men jeg kunne bare se branden tage fat. Ting faldt af bygningen, og der blev sprøjtet igen og igen med vand. Jeg kan huske, jeg var i en underlig tilstand, for jeg havde aldrig prøvet det før.«

Timer senere lykkedes det at slukke branden, og ingen kom til skade. Men tilbage står beboere, inklusive Anders Rehde Nielsen, som må se de hårde og barske konsekvenser i øjnene.

Fyns Politi advarer torsdag morgen om farlig røg fra en brand i Faaborg. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Fyns Politi advarer torsdag morgen om farlig røg fra en brand i Faaborg. Foto: Presse-Fotos.dk

»Jeg tror ikke, jeg skal forvente noget. Jeg er gammel museumsmand og havde en stor kunstsamling. Den er væk. Simpelthen. Alt er væk. Breve, bøger, mine fotografier, og det er sgu ikke særlig behageligt.«

»Og det er sgu svært at få ind i hovedet. Det er totalt uoverskueligt.«

Anders Rehde Nielsen fortæller, at han er blevet indlogeret på et feriecenter i Faaborg. Samtidig har hans ven hjulpet med at finde en anden lejlighed.

Selvom forskrækkelsen stadig sidder i ham, har Anders Rehde Nielsen det efter omstændighederne godt. Han ved også, at det kunne være endt meget værre.

»Jeg kunne lige så godt have sovet videre. Hvis min nabo ikke havde vækket mig, eller hvis brandmanden ikke var kommet. Så havde det sgu været dårligt. Det må jeg nok sige.«

»Men heldigvis har folk virkelig været hjælpsomme. Jeg har fået hjælp til at købe noget nyt tøj, og folk har været meget søde og rare. Det er dejligt at opleve.«