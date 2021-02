En 75-årige kvinde var vaks, da hun onsdag modtag et opkald fra en mand, der hævdede at være fra Skattestyrelsen.

I den anden af røret forklarede manden, at den 75-årige havde feriepenge til gode. Og derfor ville han hjælpe kvinden med at få udbetalt beløbet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i onsdagens døgnrapport.

Det lykkedes dog ikke manden at komme videre med sit formodede formål – at vriste penge ud af kvinden.

Kvinden fattede nemlig mistanke og forklarede, at hun selv ville tjekke sagen, hvorefter hun lagde røret på. Efterfølgende anmeldte hun trickforsøget til politiet.

I døgnrapporten sætter politiet to streger under, at myndigheder – uanset hvor de ringer fra – aldrig ringer og beder om personlige oplysninger, NemID eller andre koder.

Politiet opfordrer derfor andre at følge kvindens eksempel.

Læg røret på og ring selv retur for at tjekke modtageren.