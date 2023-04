Hvad, der begyndte som en dejlig solskinslørdag for 74-årige Tove Holm, udviklede sig til at være »ganske forfærdelig,« da hun skulle rejse med DSB fra Struer til København.

Tove Holm og de andre passagerer fra Struer fik at vide, at de skulle skifte til regionaltog i Odense, da der ikke gik lyntoge.

Og det var den tur fra Odense til Slagelse, som har rystet Tove Holm.

»Der var så mange mennesker, der blev stuvet sammen, at man ikke kunne få luft eller komme ind eller ud af toget,« siger Tove Holm og fortsætter:

»Det var ligesom i gamle dage, da man kørte med kreaturer. Jeg synes, det var meget uforsvarligt.«

Da B.T. taler med hende, er hun netop ankommet fra Slagelse til Ringsted efter en behagelig tur med togbus.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke også har sat togbusser ind i Odense. Eller sat en begrænsning på, hvor mange der måtte stige på toget.«

En nedrevet køreledning mellem Ringsted og Slagelse er lørdag årsag til, at der ikke kører tog på strækningen. Det har også betydet, at InterCityLyn-tog kun kører mellem Odense og Aarhus eller Aalborg.

Derfor blev passagererne altså »stuvet« sammen i det regionaltog, Tove Holm var med.

»Jeg synes, den tur over broen var ganske forfærdelig. Jeg tænker især på de mange ældre, der var med. Hvis der var en, der blev dårlig, ville det ikke kunne lade sig gøre at hjælpe,« siger 74-årige Tove Holm.

Hun er lørdag på vej til København, så hun kan tage flyet til Lissabon søndag morgen med sin søn og sin datter.

Men først skal hun lige have dagens togtur ud af systemet, fortæller hun.

»Der var nogle unge piger, der gik helt i panik på et tidspunkt og sagde, at de ikke kunne få luft. Der var heller ikke mere luft. Og folk kunne ikke rykke sig,« siger Tove Holm.

Informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, fortæller til B.T., at der har været store udfordringer med togtrafikken specielt på Sjælland, efter der fredag røg en 1,6 kilometer lang køreledning ned.

B.T. har foreholdt Tony Bispeskov Tove Holms oplevelse i regionaltoget fra Odense til Slagelse.

»Vi anerkender, at det har været ubehageligt for hende og formentlig også for andre passagerer,« siger han og fortsætter:

»I den konkrete sag har vi gjort, hvad vi kunne. Jeg har tjekket op på det, og vi har gjort togene så lange som muligt. Når der stadig er trængt, er det fordi, vi ikke kan vide, hvor mange der dukker op til hver enkel afgang,« siger han og henviser til dem, der rejser med rejsekort og pendlerkort og derfor ikke har booket på forhånd.

Hvorvidt der har været noget sikkerhedsmæssigt uforsvarligt i det, siger Tony Bispeskov, kan han helt afvise.

»Togets personale er uddannet i at kunne sikre, hvis der opstår en situation, hvor nogen får det dårligt. Så kan de hjælpe med vand, eller hvad der behov for,« siger informationschefen.

Han fortæller, at togene kommer til at køre normalt igen søndag klokken 20.