En ældre herre skilte sig tydeligt ud fra mængden af kampklædte politimænd, journalister og unge 'nysgerrige' til Rasmus Paludans demonstration i Hellerup onsdag eftermiddag.

Alle stod i en tætpakket rundkreds om demonstranten, der kastede rundt med en hærget koran.

Frode Brock stod tavst og fulgte med, mens flere unge forsøgte at give Rasmus Paludan et par kommentarer med på vejen.

'Hold nu kæft', eller 'Rasmus, du bliver solbrændt 'bro'. Har du husket solcremen?'

Pludselig bryder 74-årige Frode Brock igennem mængden og når op til den menneskemur af politimænd, der omkranser Rasmus Paludan.

»Det her har vi aldrig set i Hellerup før. Ikke før du kommer her. Ved du hvad? Du er en narrøv. Du svarer jo ikke på, hvad der bliver spurgt om. Du kommer med floskler, der ikke hører hjemme nogen steder.«

Hvortil Rasmus Paludan spørger: »Hvorfor råber du sådan?«

»Fordi du ikke hører, hvad jeg siger. Du har aldrig kunnet høre«, svarede den ældre herre arrigt tilbage. Han er pensioneret restaureringsmedarbejder, og i dag står han stadig i malertøjet.

Dømt for racisme Rasmus Paludan blev i april 2019 dømt for racisme. Det skete, da Retten i Glostrup tog stilling til en af hans mange YouTube-videoer. I den pågældende video laver Paludan en kobling mellem afrikanere og lav intelligens. Det er i strid med racismeparagraffen i straffeloven, paragraf 266 b, og det kostede ham 14 dages betinget fængsel. Retten vurderede desuden, at der var tale om propagandavirksomhed, da videoen blev bragt på partiet Stram Kurs' YouTube-kanal. Rasmus Paludan ankede dommen. -mbra

»Er du klar over, hvad du koster samfundet? Du koster millioner. Hvorfor står der hundrede politmænd her? På grund af dig.«

Han vender sig rundt, og der lyder klapsalver fra mængden af iagttagere, mens Rasmus Paludan fortsætter sin kritik mod islam.

B.T. spørger Frode Brock, hvorfor han er vred på Rasmus Paludan, da han går ud fra mængden.

»Her i Hellerup har vi aldrig oplevet sådan noget. Så kommer der sådan en tosse, og så ser vi pludselig 100 politimænd, som vi aldrig har set før. Det chokerer mig så meget.«

Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer foran Gl. Hellerup gymnasium i Hellerup, onsdag den 17. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer foran Gl. Hellerup gymnasium i Hellerup, onsdag den 17. april 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rasmus Paludan har haft demonstrationer den seneste uge i blandt andet Lyngby og på Nørrebro.

Det har medført uro flere steder i København, med brand i affaldscontainere, fund af en håndgranat og smadrede busskure.

Det står Rasmus Paludan ikke bag, men Frode Brock mener, det er hans skyld.

»Der er dem, der siger, det er dem (moddemonstranter, red.), man skal tage fat i. Det er det muligvis også. Men han skal jo ikke opfrodre til had overfor muslimer og stå og brænde en koran af. Det er jo helt ude i hampen. Hvorfor bliver der brændt biler af? Og slagsmål? Det er ham. Hvis han ikke havde lavet det der, havde der ikke været noget,« siger han.

Det fremgår i et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg, at advokat og islamkritikeren Rasmus Paludan har kostet samfundet knap seks millioner kroner i politibeskyttelse alene i 2019.

»Om jeg hader ham? Selvfølgelig hader jeg ham. Fordi han går rundt og skaber så meget uro, og det har kostet os jeg ved ikke hvor mange millioner. Det kan da ikke være rigtigt at danske statsborgere - skatteydere - skal betale for det her, og det skal gå til sådan en idiot, fordi der skal 100 politimænd til hver gang.«

Da Rasmus Paludan forlader parkeringsplads foran Gammel Hellerup Gymnasium, er der igen ro i kvarteret i Hellerup.

Rasmus Paludan har fået midlertidige forbud mod at demonstrere i både Københavns Politikreds og Københavns Vestegns Politikreds. Hos Københavns Politi gælder forbuddet til efter påske, mens det foreløbigt gælder til torsdag på den københavnske vestegn.