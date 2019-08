Der er mange måder at få sit barn til at sove på – men man bør ikke bruge de metoder, der anbefales i bogen ’Godnat og sov godt’.

Det mener 724 danske psykologer, der i dag har sendt et åbent brev til Gyldendal, hvor de beder forlaget genoverveje beslutningen om at lade den omdiskuterede bog blive på hylderne.

Diskussionen om ’Godnat og sov godt’, der er oversat fra spansk og skrevet af Sylvia de Béjar og Eduard Estivill med udgivelse i år 2000, begyndte for alvor i sommeren sidste år.

Her opfordrede man i Facebook-gruppen "Farvel til Godnat og sov godt bogen" forældre til at skille sig af med bogen med påstand om, at bogens metoder til søvntræning af små børn var skadelige.

Det er særligt den såkaldte cry-it-out metode, der har mødt kritik.

Her anbefales det forældrene, at de lader deres børn falde i søvn ud fra et tilrettelagt skema, hvor man hverken må vugge eller ae barnet - heller ikke selvom det græder.

En metode, der er blevet kaldt skadelig for børnene af både forældre og eksperter inden for området.

Oven på kritikken valgte Gyldendal i efteråret 2018 at sætte en undersøgelse af bogens metoder i gang, så det kunne vurderes, om bogen skulle fjernes.

I juni meldte forlaget på den baggrund ud, at det vil lade bogen blive i handlen, og det er det, der nu har fået de mange psykologer til at underskrive et brev direkte rettet til Gyldendal.

”Babyer og småbørn er meget afhængige af trøst og omsorg fra deres forældre, og det kan få negative konsekvenser for deres udvikling, hvis de ikke bliver trøstet og beroliget, når de er kede af det”, står der blandt andet i brevet.

”Da bogen er skrevet af en læge og sælges af et anerkendt forlag, vil mange forældre måske ukritisk benytte sig af bogens metode. Vi mener, at I som forlag har et ansvar i forhold til at distribuere denne forældede og potentielt skadelige metode. Vi håber, at I vil genoverveje tilbagetrækning af bogen og ser frem til jeres respons”, afsluttes det.

Psykolog Christine Posselt er en af i alt fire hovedforfattere til brevet.

Hun mener ikke, at bogen har sin berettigelse.

- Der er tale om en bog, der på mange måder er helt ude af trit med, hvad vi ved om børns basale behov, siger hun til DR Nordjylland.

Det samme siger en anden forfatter, psykolog Camilla Juhl Dorland.

Hun mener, at det nærmer sig omsorgssvigt at benytte bogens metode.

- I bogen skriver man, at man bare skal ignorere, når barnet græder. Man skal gå ind til barnet med faste intervaller, men man må ikke blive hos barnet, og man må ikke tage det op eller vugge det eller amme, siger hun.

Men hos Gyldendal er man påpasselig med at gå ind og sortere i bøger, der allerede er udgivet.

Redaktionschef Mette Korsgaard hilser debatten om bogen velkommen, men mener ikke der er anledning til at fjerne den.

- Bogen fortjener at blive kritiseret og at få en omgang i møllen, men derfra og så til at trække den tilbage, det er et voldsomt skridt for et forlag, siger hun.

- Vi har stod tillid til vores læsere. Vi tror faktisk godt, de kan manøvrere selv, og hvis man får en bog, hvis metode ikke passer til en, så tænker jeg, at man lægger den på hylden. De folk, der køber bøger, er generelt veloplyste og kan godt finde ud af at manøvrere i det.

Men Christine Posselt mener, at man bør gør en undtagelse her.

- I min optik er vi ude i et særligt tilfælde, hvor det er nødvendigt, at vi voksne beskytter børnene via censur, siger hun.

Ifølge Gyldendal er der i år solgt 29 eksemplarer af bogen. De seneste tre år har man i gennemsnit solgt 145 bøger om året.