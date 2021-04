Sidste år druknede 72 personer i de danske farvande. Men den type drukneulykke man oftest ser, overrasker nok de fleste, mener ekspert.

»Det er en myte, at de fleste drukneulykker sker i badetøj. Fald i vand er den ubetinget største årsag til drukning. Og otte ud af ti er mænd. Det er det samme mønster, vi ser år efter år,« siger Erik Bech, der er formand for den frivillige organisation Rådet for Større Badesikkerhed, til DR.

Det er også Rådet for Større Badesikkerhed, der hvert år laver en opgørelse over drukneulykker. Statistikken er lavet på baggrund af pressens dækning af ulykkerne, og derfor er en række ulykker, der senere registreres som drukneulykker i Dødsregisteret ikke talt med.

Dog vil konklusionen ifølge Erik Bech være den samme: 56 procent af de døde i drukneulykker var mennesker, der faldt i vandet.

31 efter at være faldet fra en havnekant, bro, bred eller bygning, mens ni faldt i vandet fra et fartøj på vandet.

Desuden viser statistikken også, at det i de fleste tilfælde er mænd, der lider druknedøden.

Det sker for eksempel, hvis man er beruset og på vej hjem tæt på en kyststrækning eller en havn i mørket, forklarer Erik Bech.

Han slår videre fast, at det kan være svært at råbe om hjælp, både fordi man går i chok, men også fordi der ofte ikke er nogen, der kan høre råbene.

Han anbefaler derfor, at man følges hjem med en anden, hvis man lægger vejen forbi vandet.