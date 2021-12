Ét emne fylder utrolig meget blandt danskerne for tiden: coronavacciner.

Der er bred enighed om, at så mange skal have første, andet og tredje stik, så hurtigt som muligt.

Her kan du blive vaccineret Brønderslev Kommune Læge Anette Vittrup

Læge Kenny Birk Bøtcher

Læge Wiebke Otten

Lægehuset Brønderslev

Lægehuset Dronninglund

Lægehuset Klokkerholm

Frederikshavn Kommune

Dybvad Lægehus

Lægehuset i Strandby

Lægeklinikken Sæby Sundhedshus

Lægerne Asylgade, Charlotte Brun

Lægerne Chrestensmindevej

Lægerne Karsten Ewald & Jette Kinch

Lægerne Skovbrynet

Lægerne Aahaven, Sæby

Østervrå Lægeklinik Hjørring Kommune Lægerne i Smutten

Lægerne Kongensgade 11, Jeanette Haagh

Lægerne Kongensgade 11, Marianne Stampe Henningsen

Lægerne Sverrigsgade

Lægerne Vestergade

Lægerne Vestkysten

Praktiserende læge Rikke Nyborg

Taars Lægehus Jammerbugt Kommune Lægerne i Pandrup Mariagerfjord Kommune Als Lægeklinik

Familielægerne Hobro, Bolette Friderichsen

Familielægerne Hobro, Marisol Emborg

Familielægerne Hobro, Ole Mogensen

Læge Jørgen Bjerregaard Nielsen

Lægehuset Biesgade

Lægeklinik Lone Vestergaard Læsø Kommune

Aktuelt ingen

Morsø Kommune Lægehuset Strandparken

Lægerne Bjerre og Jacobsen

Saxhøj Lægeklinik v. Ole Lund

Øens Lægehus Rebild Kommune Lægehuset Nørager

Lægehuset Skørping

Lægerne i Øster Hornum Thisted Kommune Læge Henrik Laws jespersen

Læge Kirstine Agger

Læge Søren Kæseler Andersen

Lægerne i Hanstholm Vesthimmerlands Kommune Lægehuset Hornum

Lægehuset Østermarken

Lægeklinikken Aars Aalborg Kommune Familielægerne Sydvest

Familielægerne Aalborg

Gandrup Lægeklinik

Læge Elisabeth Kellmer

Lægecenter Syd

Lægehuset på torvet

Lægeklinik v/Morten Schliemann

Lægeklinikken i Centrum

Lægeklinikken Sulsted

Lægerne Budolfi Plads

Lægerne Dronning Christines Vej

Lægerne Hasseris Bymidte

Lægerne Hasserisgaard

Lægerne i Gug

Lægerne i Hasseris

Lægerne i Klarup

Lægerne i Nibe

Lægerne i Skalborg

Lægerne i Svenstrup

Lægerne Kennedy Arkaden

Lægerne Louise Plads

Lægerne Mellem Broerne

Lægerne Sløjfen

Lægerne ved Sauers Plads

Lægerne Vejgaard Sundhedscenter

Lægerne Vejgård Torv

Lægerne Aabos Plads

Og nu kommer der forstærkning til de travle læger, der sidder og vaccinerer den ene dansker efter den anden for virussen.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Region Nordjylland er nemlig nu blevet enige om, at praktiserende læger i regionen nu kan tilbyde vaccinerne i egne lokaler.

Det fortæller Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Indtil videre har 72 lægepraksisser takket ja til buddet, og regionen melder om, at der er flere på vej.

Alle fra fem år og opefter kan nu lade sig vaccinere, og det er også regionens forventning, at mange børnefamilier vil tage imod tilbuddet, nu hvor der med al sandsynlighed kommer et vaccinationssted, der ligger tættere på familiernes hjem, end før.

»Vi får nu mulighed for at øge vaccinationskapaciteten, og vi håber, at samarbejdet med PLO særligt vil være til gavn for vaccinationen af børn mellem 5 og 11 år, samt de borgere, der eksempelvis af fysiske eller psykiske årsager har vanskeligt ved at benytte et af de regionale vaccinationssteder,« siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Vaccinerne forventes at lande i de lokale lægepraksisser på forskellige tidspunkter.

Derfor henviser regionen til hvert enkelte praksis' hjemmeside for at få at vide, hvornår vaccinerne kommer dertil.