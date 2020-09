715.000 danske boligejere står til at score en kæmpe gevinst. Men det er skidt for dansk økonomi, advarer Dansk Erhverv.

Forvirret? Det har sin forklaring.

De hundredetusinder af danske boligejere har i snart 10 år ventet på at få i alt omkring 13 mia. kr. tilbage i skat efter at have betalt for meget i boligskat siden 2011. I gennemsnit har de 715.000 boligejere 18.000 kr. til gode, skriver Finans.

Men boligejerne må stadig væbne sig med tålmodighed.

For den nye boligskattereform, som skulle være trådt i kraft i 2021, er nu udskudt til 2024. Det betyder, at de nye ejendomsvurderinger også bliver udskudt. Og før de kommer, kan de mange boligejere ikke få deres penge tilbage.

Til gengæld får de en kompensation, der vil noget.

Mens de 715.000 boligejere venter på at få deres penge tilbage, får de nemlig en særdeles gunstig rente.

Skattefrit, vel at mærke.

Pengene forrentes med 6,2 procent, hvilket er langt over, hvad de ville kunne få, hvis de lod pengene stå på bankkontoen. Når pengene endelig bliver udbetalt, vil boligejerne således blive forgyldt.

Men for samfundet er det ikke godt, at de mange danskere har penge til gode.

Sådan lyder det fra cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer.

»Bliver blot halvdelen af pengene brugt, vil det kunne løfte privatforbruget med 6,5 mia. kr. og øge beskæftigelsen med ca. 6.500 personer. Den saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi hænger nu i en tynd snor,« siger Tore Stramer til Finans.

Årsagen er naturligvis den coronakrise, som Danmark og resten af verden netop nu befinder sig i.