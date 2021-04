Der er fundet 702 smittetilfælde blandt 197.544 test. Positivprocenten på 0,36 er en smule lavere end torsdag.

Der er i det seneste døgn fundet 702 coronatilfælde blandt 197.544 PCR-test. 5 personer er døde.

Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Andelen af de analyserede prøver, der var positive, var 0,36 procent. Det tal kaldes også positivprocenten. Den gennemsnitlige positivprocent de foregående syv dage var på 0,42.

Antallet af indlagte falder med én, så der fredag i alt er 190 indlagte med covid-19.

Af de indlagte ligger 42 personer i øjeblikket på intensivafdeling. Det er et fald to 2 siden torsdag. Af de 42 personer på intensivafdeling er 24 personer forbundet til en respirator, der hjælper dem med at trække vejret.

Ud over de 197.544 PCR-test er der også blevet foretaget 391.867 lyntest, som er de test, hvor man podes i næsen. Positive tilfælde herfra indgår ikke i statistikken over smittetilfælde.

Det skyldes, at der er usikkerhed med testsvarene. Man opfordres derfor til at få foretaget en PCR-test, hvis man er blevet testet positiv med lyntest.

/ritzau/