701 kvinder har underskrevet et åbent brev til mediebranchen, hvor de støtter Sofie Linde. Flere kendte skuespillere og tv-værter er i blandt.

Tirsdag blev der sendt en opfordring rundt til kvinder i den danske mediebranche om at give deres underskrift og støtte i kampen mod sexisme på arbejdspladsen.

»Blev du også overrasket over den modvind, der mødte Sofie Linde, da hun talte højt om sin oplevelse med sexisme i mediebranchen?« lyder mailen blandt andet, og den fortsætter:

»Det gjorde vi, og derfor har vi skrevet et åbent brev for at bakke hende op. Vi ønsker at slå fast én gang for alle, at det skete engang, og at det stadig sker. At nogle mænd stadig udsætter kvindelige kollegaer for 'hygge'-sexisme.«

Amalie Dollerup har også skrevet under. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Amalie Dollerup har også skrevet under. Foto: Mads Claus Rasmussen

Torsdag aften har Politiken offentliggjort de første 701 navne, og der er flere fremtrædende navne på listen.

Blandt andet har 'Badehotellet'-skuespiller Amalie Dollerup skrevet under, ligesom tidligere Eurovision-vinder Emmelie de Forest og 'Go Aften Live'-vært Petra Nagel også har givet deres støtte.

Vært på TV 2 News Karen-Helene Hjort, der også har skrevet under, sagde forleden til B.T.:

»Jeg har skrevet under. Jeg synes, det er en utrolig vigtig sag, og den vil jeg gerne støtte op om,« lyder det fra hende, inden hun uddyber:

Petra Nagel har skrevet under. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Petra Nagel har skrevet under. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Jeg synes, det, Sofie Linde gjorde, var rigtig modigt og godt gjort, og jeg vil gerne være med til at vise, at det er vi mange, som er enige i.«

DR-vært Maria Månson, som blandt andet er kendt fra 'Filmselskabet' og 'Sprogquizzen', er også med og skrev den anden dag i en sms til B.T.:

»Jeg har skrevet under på brevet. Har ikke oplevet sexchikane på egen krop, men har været vidne til kollegaer blive udsat for det.«

Hun understregede, at hendes oplevelser er fra en tidligere arbejdsplads og ikke DR.

Herunder kan du se flere af de kendte kvinder, der har skrevet under:

TV2 News-vært Ditte Haue

'Go' Morgen Danmark'-vært Janni Pedersen

Radiovært Iben marie zeuthen

Radiovært Maria Jencel

'Go' Morgen Danmark'-vært Michéle Bellaiche

DR-korrespondent Stéphanie Surrugue

TV2 News-vært Miriam Zesler

Tv-vært Cecilie Hother

Tv-vært Lene Beier

Tv-vært Tine Gøtzsche

Tv-vært Divya Das

TV 2-korrespondent Simi Jan

DR-vært Paula Larrain

Radiovært Sara Bro

Skuespiller Marie Askehave

Tidligere balletdanser, skuespiller mm. Cecilie Lassen

Influencer Carla Mickelborg

Skuespiller Marie Tourell Søderberg

Radiovært Line Kirsten Nikolajsen

Tv-vært Mette Walsted Vestergaard

Læge Vibeke Manniche

DR-korrespondent Tinne Hjersing Knudsen

DR Ultra-vært Anna Lin

Sofie Linde selv har efterfølgende sendt en tak ud på Instagram til initiativtagerne:

»Tak for at tage mig i hånden. I stedet for at diskutere hvorvidt sexisme findes, så understreger vi det. Sammen. Vi er mange der har oplevet det,« skriver hun blandt andet og tilføjer:

»Og vi er mange, der stadig oplever det. Og vi siger NEJ! - Ikke bare i mediebranchen - men i alle brancher! Vi har ret! TAK.«