Omkring 700.000 danskere har mellem 2017 og 2021 tjent deres penge ad alternative veje.

Det får nu Skattestyrelsen til at komme med et opråb og en påmindelse.

For den gruppe mennesker har nemlig ifølge Skattestyrelsen svært ved at ramme plet, når de skal udfylde deres selvangivelse, og derfor ender de ofte med at skulle betale restskat, når årsopgørelsen kommer.

Gruppen består blandt andet af nyere job som influencere og e-sports udøvere.

Ifølge underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen, skal man altså, hvis man har et job, hvor lønnen svinger fra måned til måned, være ekstra opmærksom, når det kommer til forskudsopgørelsen.

Det betyder blandt andet, at man kan komme til at skulle rette forskudsopgørelsen flere gange i løbet af året.

»Får du et utraditionelt job i 2023, hvor du tjener penge som gamer, influencer eller hobbymaler, så tjek, hvad det betyder for din skattebetaling på skat.dk. Eller kontakt os, hvis du er i tvivl. Vi er her for at hjælpe,« siger Jan Møller Mikkelsen.

13. marts kan danskerne se det nyeste skatteregnskab, når årsopgørelsen for 2022 er klar.