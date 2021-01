Flasker, bleer og en masse andet affald flyder ved de danske motorveje.

Det har fået Vejdirektoratet til at starte en ny kampagne: Tak for ingenting … i vejkanten.

Ifølge den nye kampagne viser de seneste tal i Danmark, at man samler 700 tons affald op ved de danske motorveje hvert år.

På kampagnens hjemmeside fremgår det, at det koster millioner kroner til opsamling og renhold.

Ifølge Michael Ebbesen, der er områdechef med ansvar for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet, så skal kampagnen gøre bugt med affaldssmidning, som Vejdirektoratet bruger 11 millioner på oprydning af hvert år.

»Vi ser, at niveauet af affald ligger nogenlunde konstant på omkring 700 tons om året. Jo tættere vi kommer på Storkøbenhavn, jo mere samler vi op, fordi problemet er størst, hvor trafikintensiteten er størst,« siger Michael Ebbesen til TV 2 Lorry.

TV 2 Lorry har også snakket med en miljøaktivist, som blandt andet bruger sin tid på at samle skrald op fra motorvejskanten.

Hun har ikke meget til overs for kampagnen, da hun mener, at man skal lave en bedre prioritering af pengene til fra politikernes side af, før at det kan blive bedre.

Under sloganet ’Tak for ingenting … i naturen' har Vejdirektoratet slået sig sammen med Miljøstyrelsen og Søværnskommandoen for at dæmme op for mængden af henkastet affald … i vejkanten … i skovbunden … i vandkanten og andre steder i den danske natur.