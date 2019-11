Mindst 74.837 medarbejdere i landets tre største kommuner skal selv til lommerne, hvis de vil holde julefrokost med kollegerne.

Det viser en rundspørge, B.T. har foretaget.

Således tegner der sig et klart billede af, at de kommunalt ansatte i København, Aarhus og Odense ikke får mange penge at holde julefrokost for.

Hvor 74.837 helt eller delvist skal betale, er andre kommunalt ansatte sikret et tilskud på omkring 150-200 kroner per medarbejder.

Penge, der går til julemad, underholdning, oppyntning, og hvad der ellers hører sig til, når julen skal fejres med kollegerne.

En af dem, som ikke længere får tilskud til julefrokosten, er Malene Markvard Andersen.

»Jeg synes, det er fuldstændig absurd, at vi intet får,« siger Malene Markvard Andersen, der er hjemmesygeplejerske i Hjallese-gruppen i Odense.

For det er ikke kun julefrokosten, hun og kollegerne må kigge langt efter.

Synes du, det er rimeligt, at kommunerne bruger skatteborgernes penge på julegaver og tilskud til julefrokoster til de ansatte?

»Det er fair nok, at man sparer, men ikke at det går ud over både julefrokosten, julegaver og endda juleslikket, som vi hidtil har fået, når vi er på arbejde på helligdagene i julen,« siger hun og fortsætter:

»Det er noget, der bliver snakket om blandt kollegerne, og stemningen er lidt trykket.«

Hun er ansat under Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Og her er julefrokosten blevet sparet væk for de 4.500 ansatte, skriver Fyens Stifttidende.

Administrerende direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen Gitte Østergaard fortæller til B.T., at det var en nødvendig beslutning.

»Vi har en meget anstrengt økonomi og har besluttet kun at bruge penge på det allermest nødvendige.«

'Det er ikke os, der bruger pengene'

»Vi har i forvejen et overforbrug, som vi skal tjene ind igen næste år. Hvis vi gav tilskud til medarbejdernes julefrokost, skulle også de penge hentes på næste års budget,« siger Gitte Østergaard, der sammen med Forvaltningsudvalget, hvor medarbejderne også er repræsenteret, traf beslutningen.

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Omtrent 1900 ansatte. Eventuelle tilskud til mad, pynt og lignende aftales lokalt på det enkelte center eller afdeling. I udgangspunktet ingen tilskud til alkohol. Børne- og Ungdomsforvaltningen

Omtrent 18.000 ansatte. Eventuelle tilskud aftales lokalt på afdelingerne. Tilskud gives ikke til køb af alkohol. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Omtrent 1570 ansatte. Egenbetaling som udgangspunkt. Den enkelte afdeling kan dog yde mindre tilskud til mad, underholdning og lignende. Socialforvaltningen

Omtrent 6660 ansatte. Delvis egenbetaling. Tilskud aftales lokalt på afdelingerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Omtrent 10.000 ansatte. Egenbetaling som udgangspunkt. Den enkelte afdeling kan dog yde mindre tilskud til mad, underholdning og lignende. Teknik- og Miljøforvaltningen

Omtrent 2200. Delvis egenbetaling. Tilskud aftales lokalt på afdelingerne. Økonomiforvaltningen

Denne forvaltning er ikke vendt tilbage med svar inden deadline. Aarhus Kommune Borgmesterens afdeling

Omtrent 400 ansatte. Egenbetaling på 175 kroner – resten dækkes af tilskud fra personaleforeningen. Sociale Forhold og Beskæftigelse

Omtrent 4400 ansatte. Giver årligt 250 kroner per næse til personalearrangementer. Teknik og Miljø

1357 ansatte. Egenbetaling af mad og drikke. Tilskud til andre faste omkostninger som servering, musik, leje af borde og lignende. Sundhed og Omsorg

Omtrent 6500 ansatte. Delvis egenbetaling. Tilskud aftales lokalt på afdelingerne. Kultur og Borgerservice

Omtrent 750 ansatte. Eventuelle tilskud aftales lokalt og tages fra en pulje til personalegoder. Børn og Unge

Omtrent 14.000 ansatte. Eventuelle tilskud aftales på de enkelte afdelinger. Forvaltningen bidrager årligt med 20.000 kroner til medarbejderforeningen. Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Omtrent 4500 ansatte. Intet tilskud til julefrokost. Borgmesterforvaltningen

Omtrent 500 ansatte. Betalt julefrokost – drikkevarer for egen regning. By- og Kulturforvaltningen

Omtrent 1500 ansatte. Tilskud på 200 kroner per medarbejder. Børn- og Ungeforvaltningen

Omtrent 6500 ansatte. Eventuelle tilskud aftales lokalt. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Omtrent 1400 ansatte. Tilskud på 150 kroner per medarbejder. Yderligere et tilskud på 177 kroner per medarbejder til en medarbejderdag. Oversigten er lavet ved hjælp af en rundspørge til Københavns og Aarhus Kommune samt informationer fra Fyens Stiftstidende. De forvaltninger, der giver et fast tilskud, er ikke medregnet i gruppen af delvist eller fuldt betalende ansatte, da et egentligt beløb for en julefrokost ikke er fastsat.

Men det argument undrer Malene Markvard Andersen sig over.

»Det er ikke os på gulvet, der bruger pengene. I de andre forvaltninger er der råd til at give tilskud til medarbejdernes julefrokoster, og jeg kan ikke forestille mig, at der bliver sparet på dem, der er højere oppe i systemet,« siger hun.

Hvorfor er det så vigtigt, at I får et lille tilskud til julefrokosten?

»Det tjener som en anerkendelse af vores arbejdsindsats. Så det ville være en dejlig gestus at få.«

Fakta: Det mener danskerne Er det i orden, at de offentligt ansattes julefrokoster bliver betalt for danskernes skattekroner? Ja, lyder svaret fra de fleste. I en undersøgelse, analysevirksomheden Wilke lavede i 2017 for Avisen.dk, blev omtrent 1000 danskere spurgt ind til deres holdning på området. Heraf svarede 41 procent, at ‘det er helt i orden’, at julefrokoster i kommunerne bliver betalt med penge fra skattekassen. Yderligere 31 procent svarede, at det er i orden, såfremt beløbet ikke overstiger 500 kroner per ansat. Lige knap hver fjerde af de adspurgte mente, at de ansatte selv må punge ud.

»Vi har valgt at holde en julefrokost betalt af egen lomme, fordi vi mener, det er vigtigt for sammenholdet og det sociale samvær. Men jeg kender til andre grupper, der ikke holder julefrokost i år,« siger Malene Markvard Andersen.

Ifølge Gitte Østergaard er der hidtil blevet brugt omkring 900.000 kroner på julefrokoster om året i Ældre- og Handicapforvaltningen. Hun forventer, at årets spareøvelse bliver en 'engangsforestilling'.

Hvad vil du sige til de medarbejdere, som undrer sig over, at der ikke er råd til et tilskud til deres julefrokost, når andre ansatte i kommunen får et?

»Som direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen er det mit ansvar, at de økonomiske rammer bliver overholdt. Men jeg forstår godt, at folk undrer sig over forskellene.«