Der er ikke meget tilbage af bevoksningen på den lille ø Skålholm.

»Jeg vil skyde på, at omkring 70 procent af øen er brændt, men det er også en meget lille ø. Det højeste på øen er hybenroser, men dem gik der ikke ild i,« siger indsatsleder Henrik Magnussen fra Beredskab Fyn.

Ifølge Fyens.dk var det lørdag, at branden på den lille ubeboede ø i Kerteminde Fjord blev opdaget.

Den ligger ud for Munkebo, og her sker normalt ikke meget

Men kort før kl. 15 lørdag måtte brandvæsenet altså rykke ud, og her havde flammerne allerede fået godt fat.

I første omgang var der blevet tilkaldt en båd til at transportere slukningsudstyret over til Skålholm, men ved ankomsten kunne brandvæsenets folk ifølge Fyens.dk konstatere, at det var faktisk var muligt at køre hele vejen ud til den lille ø.

Det skyldtes lavvande og de tørkelignende tilstande hen over sommeren.

Selv slukningsarbejdet betegnes af Henrik Magnussen som »udramatisk«, og det varede cirka en times tid.

Det vides endnu ikke, hvordan branden på Skålholm opstod.