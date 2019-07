Kirsten Kristensen blev fejlagtigt erklæret død efter en indlæggelse med lungebetændelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Hun bad om en erstatning på 70.000 kr. for fejlen – men fik 445 kr.

»Jeg har det ad helvede til,« siger Kirsten Kristensen til B.T., men griner så og modererer lidt:

»Ej, så slemt er det måske ikke, men det er en mavepuster.«

Den i dag 70-årige kvinde blev sidste år overrasket af flere breve i sin postkasse efter indlæggelsen på sygehuset. I brevene stod der, at hun var død.

70-årige Kirsten Kristensen. Foto: Privat foto Vis mere 70-årige Kirsten Kristensen. Foto: Privat foto

Derfor blev hele hendes digitale liv lukket ned – pension, bankkonti, atp, skat og forsikringer.

Desuden var hendes NemID, pas og kørekort annulleret, og derfor skulle hun have nyt af det hele.

Genoprettelsen af det digitale liv måtte Kirsten Kristensen klare selv og med hjælp fra familie. Der var ingen støtte at få fra det offentlige.

»Jeg kan ikke se forskel på at få stjålet sin identitet – som man kan få hjælp til – og så blive erklæret død. De siger, det ikke er en krænkelse af min identitet at blive erklæret død. Det er grotesk,« siger Kirsten Kristensen.

Hun nåede at være død – på papiret – i 12 dage. Og hun mener selv, det er derfor, det har taget så lang tid at komme på fode igen digitalt.

Alt nåede nemlig at blive lukket ned, inden fejlen blev opdaget.

Region Syddanmark kom mandag frem til en afgørelse af Kirsten Kristensens erstatningskrav: Hun kunne få 445 kroner. Det dækker de omkostninger, hun har haft med at bestille nyt kørekort og sygesikring.

»Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, når de siger, at jeg ikke har lidt nogen skade, fordi jeg er pensionist,« lyder det fra en tydeligt frustreret Kirsten Kristensen, som fortsætter:

»Jeg har godt nok ikke lidt nogen økonomisk skade, det er rigtigt, men jeg har lidt personlig skade. Folk kan slet ikke sætte sig ind i, hvordan det er at sidde med sin egen dødsattest i hænderne.«

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen er ked af de prøvelser, Kirsten Kristensen har været igennem.

Men regionen må følge loven på området.

»Vi har bare desværre ikke mulighed for, når vi har loven som grundlag, at give nogen yderligere erstatninger,« siger han til DR.

Den forklaring giver Kirsten Kristensen dog ikke meget for.

»De siger, de ikke har hjemmel i loven, men så må de jo finde en anden løsning. Det er deres ansvar. Jeg håber, der sidder nogen med røde ører,« siger hun.

Hendes eneste mulighed for at få oprejsning nu er at gå rettens vej. Men det er ikke en reel mulighed for hende, mener hun.

»De siger, jeg kan køre en civil retssag, men det ville være helt tosset. Mig, ene pensionist imod regionen. Det har jeg ikke midler til,« slår hun fast.