Syv procent af alle borgerne i Odense føler sig ensomme og alene.

Og nu opfordrer Odense Kommune med et nyt samarbejde hele byen til at være fælles om at bekæmpe ensomhed. Et samarbejde, den kalder 'ensomhedscharter'.

»Det bedste våben mod ensomhed er fællesskab og ensomhedschartrets vigtigste formål er netop at skabe forskellige former for fællesskab, så vi kan invitere endnu flere odenseanere, der oplever ensomhed, ind i givende relationer,« siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell i en pressemeddelelse udsendt af kommunen.

Og 'fællesskabsvåbnet' bliver lige nu båret af 20 forskellige samarbejdspartnere.

Blandt dem er blandt andet Bilka og Storms Pakhus. Begge virksomheder håber på at kunne bidrage med et særligt fællesskab.

»Vi ser tit, at de unge, vi ansætter, oplever ensomhed i en eller anden grad, og derfor er vi opmærksomme på at bygge et fællesskab op for vores unge medarbejdere, som de kan have i arbejdstiden og måske endda også uden for arbejdstiden,« siger Linda Vessel, der er afdelingsleder i Bilka Odense.

»Vi kan rumme en masse forskellige mennesker på en uformel måde, hvilket gør Storms Pakhus til et rigtig godt sted at være sammen og møde nye mennesker,« siger direktør på Storms Pakhus Martin Bødker.

Nu håber ældre- og handicaprådmanden bare, at endnu flere virksomheder vil hoppe med på 'ensomhedscharter'-vognen.